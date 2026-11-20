i Das Gashora Transit Centre in Ruanda bietet Platz für bis zu 700 Menschen. Das Lager wird nun als möglicher Standort für Abschiebungen aus Österreich gehandelt. Rechts: Ein Bewohner in seinem Schlafraum. (Archivbild, 2022) Reuters, APA-Images / "Heute"-Montage Ruandas Medien berichten Hier sollen Abgeschobene aus Österreich künftig leben Neben dem "Hope Hostel" in Kigali wird in Ruanda eine zweite Unterkunft für Österreichs Abschiebepläne genannt. Was über das Lager bekannt ist. Von Nick Wolfinger 20.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wo sollen abgelehnte Asylwerber aus Österreich künftig in Ruanda untergebracht werden? Während Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) noch über die Umsetzung verhandelt, nennen Medien in dem ostafrikanischen Land bereits einen möglichen Standort.

Das Gashora Transit Centre im Distrikt Bugesera, südöstlich der Hauptstadt Kigali, verfüge bereits über die nötige Infrastruktur, berichtete das ruandische Nachrichtenportal KT Press am 16. November.

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"Heute" berichtete bereits am Mittwoch über das vergleichsweise luxuriöse "Hope Hostel" als "Hotel unter Palmen" in Kigali, das ebenfalls als mögliche Unterkunft gehandelt wird. Nun zeigt sich: Auch Gashora kommt infrage. Welcher Standort tatsächlich genutzt wird, ist noch offen.

Ruanda will Abgeschobene aussuchen

Anders als bei einer klassischen Abschiebung in das Herkunftsland sollen die Betroffenen in Ruanda einen legalen Aufenthaltsstatus erhalten. Sie könnten sich dort ein neues Leben aufbauen, freiwillig in ihre Heimat zurückkehren oder in ein anderes Land weiterreisen, in dem sie ein Aufenthaltsrecht besitzen.

Aus den ruandischen Berichten gehen weitere Einzelheiten hervor: So will sich die Regierung in Kigali ausdrücklich vorbehalten, selbst zu entscheiden, welche Menschen sie aufnimmt. Eine automatische Überstellung aller ausreisepflichtigen Personen ist damit nicht vorgesehen.

Die fünf europäischen Länder sollen zudem die Kosten für die Überstellungen, Unterbringung und Integration tragen. Ruandas Innenminister Vincent Biruta fordert demnach auch Unterstützung für Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme.

Platz für 700 Menschen, sogar mit Fahrschule

Das Gashora Transit Centre wurde 2019 als Aufnahmezentrum für Flüchtlinge aus Libyen eingerichtet. Betrieben wird es im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Ruanda, der Afrikanischen Union und dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Die Kapazität wurde von ursprünglich 500 auf 700 Menschen erhöht.

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Die Ausstattung geht über einfache Schlafplätze hinaus: Es gibt medizinische Versorgung, psychologische Betreuung, Englisch- und Computerkurse sowie berufliche Schulungen. Dazu kommen Fußball, Basketball, Volleyball, Musikunterricht mit Gitarre und Klavier sowie eine Fahrschule. Laut einem älteren Bericht der ruandischen Zeitung The New Times hatten dort bereits 160 Menschen Fahrunterricht erhalten. Ob sämtliche Angebote heute noch im selben Umfang bestehen, ist nicht dokumentiert.

So ist das Leben in Gashora

Leer steht Gashora jedenfalls nicht. Das Zentrum wird weiterhin für Flüchtlinge genutzt, die aus Libyen evakuiert wurden und auf eine dauerhafte Lösung warten. Mehr als 3.000 Menschen wurden nach Angaben der ruandischen Regierung seit 2019 über dieses Programm aufgenommen, die meisten später in andere Länder weitervermittelt.

Wie das Leben dort aussieht, schilderte der 28-jährige Eritreer Dawet Okubazgi in einer Reportage des "Standard" vom 16. November. Seit mehr als drei Jahren wartet er in Gashora auf die Möglichkeit, nach Kanada weiterzureisen. Sein Alltag bestehe vor allem aus Essen, Schlafen und Warten.

Andere Bewohner lobten gegenüber ruandischen Medien die Sicherheit, Bewegungsfreiheit und Ausbildungsmöglichkeiten. Sie waren im Rahmen eines internationalen Evakuierungsprogramms nach Gashora gekommen. Beim geplanten europäischen Rückkehrzentrum könnten Menschen hingegen auch gegen ihren Willen überstellt werden.

Schon Großbritannien interessierte sich für Gashora

Auch bei den früheren britischen Abschiebeplänen spielte Gashora eine Rolle. Vertreter des britischen Innenministeriums besichtigten das Zentrum bereits im Jänner 2022 und informierten sich über Unterbringung und Versorgung. Für die geplanten Abschiebungen aus Großbritannien war allerdings vor allem eine andere Einrichtung vorgesehen: das eigens vorbereitete Hope Hostel in Kigali.

Die Bilder des Tages i ?

Das Projekt scheiterte nach juristischen Auseinandersetzungen. Nun wird das Hope Hostel erneut als möglicher Standort für ein europäisches Rückkehrzentrum gehandelt. Anders als Gashora steht die für rund 100 Menschen ausgelegte Unterkunft leer und wäre damit womöglich rascher verfügbar. Ob die Kapazität ausreicht und welcher Standort tatsächlich zum Zug kommt, ist allerdings noch offen.