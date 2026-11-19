i Die neue Riesenfähre "Mwanza" krachte auf dem Victoriasee in Tansania gegen die berühmten Bismarck-Felsen. X/Screenshot Angeblich "Ausweichmanöver" Brandneue Riesenfähre kracht gegen berühmten Felsen Der Kapitän der Fähre auf dem Victoriasee wollte angeblich eine Kollision mit einem anderen Schiff verhindern. Doch Videos werfen Fragen auf. Von Nick Wolfinger 19.11.2026, 22:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakulärer Schiffsunfall am Victoriasee in Tansania. Die erst heuer fertiggestellte Passagierfähre "MV New Mwanza" krachte gegen die berühmten Bismarck-Felsen vor der Hafenstadt Mwanza.

Der heftige Aufprall ließ Gesteinsbrocken ins Wasser fliegen und sorgte bei den Passagieren an Bord für einen gehörigen Schrecken. Aufnahmen von Augenzeugen zeigen den dramatischen Zwischenfall.

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Kapitän wollte Schlimmeres verhindern

Wie lokale Medien zunächst berichteten, soll der Kapitän die Fähre absichtlich in Richtung der Felsen gesteuert haben. Damit habe er angeblich einen Zusammenstoß mit einem anderen Schiff verhindern wollen.

Allerdings werfen diese Angaben Fragen auf. Auf den bisher bekannten Videoaufnahmen ist kein anderes Schiff zu erkennen. Auch Hinweise auf ein plötzliches Ausweichmanöver fehlen.

Die Behörden haben deshalb Ermittlungen zur genauen Unfallursache eingeleitet. Ergebnisse werden bereits in Kürze erwartet. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Wie schwer die Fähre beschädigt wurde, ist noch unklar.

Neue Fähre bietet Platz für 1.200 Passagiere

Besonders brisant: Die "MV New Mwanza" gilt als eines der wichtigsten neuen Verkehrsprojekte Tansanias. Das rund 91 Meter lange Schiff wurde in Zusammenarbeit mit südkoreanischen Unternehmen direkt in Tansania gebaut.

Der Bau begann 2019 und wurde erst Anfang 2026 abgeschlossen. Die Fähre verdrängt rund 3.500 Tonnen Wasser, erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 16 Knoten (knapp 30 km/h) und kann zusätzlich zu den Passagieren bis zu 400 Tonnen Fracht transportieren.

Das Schiff verbindet Häfen in Tansania, Uganda und Kenia. Mehrere Hafenanlagen wurden eigens für den Betrieb der neuen Riesenfähre modernisiert.

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Ausgerechnet die berühmten Bismarck-Felsen, die zu den bekanntesten Wahrzeichen der Hafenstadt Mwanza zählen, wurden der neuen Prestige-Fähre nun zum Verhängnis. Ob das Schiff nach dem Unfall weiterfahren kann, ist noch offen.