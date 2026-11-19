i Kreml-Chef Wladimir Putin. Reuters "Kompromisse durchaus möglich" Putin lädt Europa nach Moskau – zieht aber rote Linie Putin lädt europäische Vertreter zu Gesprächen nach Moskau ein. Der Kreml-Chef zeigt sich kompromissbereit, lehnt aber EU-Truppen in der Ukraine ab. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 16:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während in Berlin die "Koalition der Willigen" über einen möglichen Weg zum Frieden beraten, kommt aus Russland ein neues Gesprächsangebot. Präsident Wladimir Putin hat europäische Vertreter zu Verhandlungen nach Moskau eingeladen. Gleichzeitig erklärte er, dass eine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs durch gegenseitige Zugeständnisse möglich sei.

Die Aussagen machte der Kreml-Chef am Donnerstag im chinesischen Shenzhen nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping.

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USA drängen auf Beteiligung Europas

Nach Putins Darstellung geht die Einladung auf den Wunsch der Vereinigten Staaten zurück, europäische Staaten stärker in die Gespräche einzubinden. "Die amerikanische Seite drängt uns, der Einbeziehung der Europäer zuzustimmen (...). Über diplomatische Kanäle haben wir den Europäern vorgeschlagen, nach Moskau zu kommen", erklärte Putin.

Zunächst sollen demnach Sondierungsgespräche in der russischen Hauptstadt stattfinden. Erst danach will Moskau festlegen, "in welchem Format die Gespräche fortgesetzt werden", so Putin mit Blick auf den geplanten Besuch.

Putin sieht Chancen auf Kompromisse

Der russische Präsident zeigte sich grundsätzlich offen für eine Verhandlungslösung. Dafür müssten allerdings sowohl Russland als auch die Gegenseite Zugeständnisse machen. "Wir sind dabei, Kompromisse zu suchen. Mir scheint, dass sie durchaus möglich sind", sagte Putin.

Gleichzeitig erhob er erneut den Vorwurf, dass die ukrainische Führung nicht an einer friedlichen Einigung interessiert sei. Konkrete Vorschläge für mögliche gegenseitige Zugeständnisse nannte Putin nicht.

Keine EU-Truppen in der Ukraine

Bei der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Europäischen Union stellte Putin hingegen eine klare Bedingung. Russland könne eine solche Kooperation nicht akzeptieren. Das gelte ausdrücklich auch für eine mögliche Stationierung europäischer Soldaten auf ukrainischem Gebiet.

Damit widerspricht Moskau möglichen Sicherheitsmodellen, bei denen europäische Streitkräfte nach einem Waffenstillstand eine Rolle spielen könnten. Putin betonte zugleich, dass eine Friedenslösung auch die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigen müsse.

"Wir erkennen an, dass die Ukraine das Recht auf Sicherheit hat - genauso wie Russland", erklärte der Kreml-Chef.

Bilder: Brisanter Gipfel von Trump, Putin und Xi i ?

Europa soll gemeinsame Linie finden

Die Gespräche der sogenannten "Koalition der Willigen" am Donnerstag in Berlin sprach Putin nicht ausdrücklich an.

Dort beraten der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, europäische Vertreter und Unterhändler von Trump über die weitere Unterstützung der Ukraine und mögliche Schritte zu einer Friedenslösung.

Putin machte deutlich, dass Russland eine Beteiligung europäischer Staaten an den Verhandlungen grundsätzlich akzeptiere. Voraussetzung sei aus seiner Sicht allerdings, dass sich die Europäer zuvor auf eine gemeinsame Position verständigen.

Die "Koalition der Willigen" in Berlin. Reuters

Neue Töne zur NATO-Osterweiterung

Auch zur NATO äußerte sich der russische Präsident. Auf die Frage, ob Moskau weiterhin auf einem Rückzug des Bündnisses auf dessen Positionen vor der Osterweiterung bestehe, verwies Putin auf die veränderten politischen Verhältnisse. Russland sei sich bewusst, dass eine Rückkehr in die 1990er-Jahre nicht möglich sei.

Allerdings machte er zugleich deutlich, dass auch Moskau nicht bereit sei, zu früheren Positionen zurückzukehren. Dabei bezog er sich auf die von Russland eroberten ukrainischen Gebiete.

"Alle müssen von den Realitäten ausgehen. Sowohl wir als auch diejenigen, mit denen wir versuchen, eine Einigung über die Beendigung aller Krisen zu erzielen, darunter auch in der Ukraine", sagte Putin.

Kreml-Chef weist Angriffspläne zurück

Darüber hinaus bestritt Putin erneut, dass Russland einen Angriff auf weitere Staaten plane. Den Ursprung der Eskalation in der Ukraine führte er auf die Ereignisse des Jahres 2014 zurück. Nach dem Sturz des damaligen moskaufreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch sei aus seiner Sicht keine Lösung für die russischsprachige Bevölkerung gefunden worden.