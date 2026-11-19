Am Donnerstag startete das von vielen Beobachtern mit Spannung erwartete Treffen zwischen den drei mächtigen Staatschefs Donald Trump (USA), Wladimir Putin (Russland) und Xi Jinping (China) in Shenzhen. Das Treffen fand in einer Villa statt, wie chinesische Medien berichteten.
Schon zuvor kam es zur Unterredung zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Dieses Treffen fiel allerdings eher kurz aus. Berichten zufolge dauerte dieses Treffen, bei dem der Kreml-Chef noch nicht anwesend gewesen war, nur 13 Minuten.
Inhalt und Format der Gespräche sind bislang unklar. China teilte lediglich mit, es solle um den "Weltfrieden" gehen. Thema dürften die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sowie der Iran-Krieg und dessen Folgen für die Weltwirtschaft sein. In der Ukraine, Europa und Taiwan gibt es die Sorge, dass die drei Großmächte Absprachen zu ihren Lasten treffen könnten.