i Der mit Spannung erwartete Dreier-Gipfel zwischen Donald Trump, Wladimir Putin und Gastgeber Xi Jinping ging am Donnerstag über die Bühne. REUTERS Mit Spannung erwartet Xi, Putin, Trump – brisanter Dreier-Gipfel gestartet Die ganze Welt blickt nach Shenzhen. Dort treffen am Donnerstag die drei Staatschefs Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin zusammen. Von Michael Rauhofer-Redl 19.11.2026, 10:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag startete das von vielen Beobachtern mit Spannung erwartete Treffen zwischen den drei mächtigen Staatschefs Donald Trump (USA), Wladimir Putin (Russland) und Xi Jinping (China) in Shenzhen. Das Treffen fand in einer Villa statt, wie chinesische Medien berichteten.

Inhalte unklar

Schon zuvor kam es zur Unterredung zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Dieses Treffen fiel allerdings eher kurz aus. Berichten zufolge dauerte dieses Treffen, bei dem der Kreml-Chef noch nicht anwesend gewesen war, nur 13 Minuten.

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Dreier-Gipfel zwischen Trump, Putin und Xi i ?

Inhalt und Format der Gespräche sind bislang unklar. China teilte lediglich mit, es solle um den "Weltfrieden" gehen. Thema dürften die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sowie der Iran-Krieg und dessen Folgen für die Weltwirtschaft sein. In der Ukraine, Europa und Taiwan gibt es die Sorge, dass die drei Großmächte Absprachen zu ihren Lasten treffen könnten.