i Tragisches Bootsunglück vor Lampedusa: Ein Migrantenboot kenterte, 50 Menschen wurden gerettet. Ein sechsjähriges Mädchen wird noch vermisst. Reuters Drama vor Lampedusa Migrantenboot sinkt – von Mädchen (6) fehlt jede Spur Tragisches Bootsunglück vor Lampedusa: Ein Migrantenboot kenterte, 50 Menschen wurden gerettet. Ein sechsjähriges Mädchen wird noch vermisst. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 09:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein sechsjähriges Mädchen aus der Elfenbeinküste wird nach einem Bootsunglück vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa vermisst. Das Migrantenboot war kurz vor dem Eintreffen der Küstenwache gekentert und anschließend gesunken.

Die Einsatzkräfte konnten insgesamt 50 Menschen aus dem Wasser retten, darunter zehn Frauen und drei Minderjährige. Die Überlebenden wurden in der Nacht auf Donnerstag mit dem Küstenwachboot CP324 nach Lampedusa gebracht. Nach Angaben der Behörden wird außer dem Mädchen niemand vermisst.

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Boot kippte plötzlich zur Seite

Wie italienische Medien berichten, war das rund sieben Meter lange Boot zuvor im tunesischen Sfax aufgebrochen. Als sich die Küstenwache näherte, geriet es plötzlich in Schieflage. Die Insassen stürzten daraufhin ins Meer.

Die Geretteten kommen aus mehreren afrikanischen Ländern, darunter Burkina Faso, Benin, Kamerun, die Elfenbeinküste, Gambia, Guinea und Mali.