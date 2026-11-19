i Mehrere Bewohner fanden 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen. istock Polizei völlig ratlos Rätselhafter Wohltäter verteilt 50-Euro-Scheine Rätselhafter Geldsegen in den Niederlanden! Mehrere Bewohner fanden 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen. Der Absender ist unbekannt. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer steckt hinter den mysteriösen Geldgeschenken in den Niederlanden? In der Stadt Schiedam nahe Rotterdam haben mehrere Menschen unverhofft Bargeld erhalten. In ihren Briefkästen lagen plötzlich 50-Euro-Scheine – ohne Nachricht oder Hinweis auf den Absender.

Laut dem Regionalsender "Omroep Twee" wurden rund zehn Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf diese Weise überrascht. Eine Frau erzählte, dass ihr Sohn beim Leeren des Briefkastens auf das Geld gestoßen sei. "Mein Sohn hat den Briefkasten geleert, und da lag dieser Schein drin – sonst nichts."

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Polizei steht vor einem Rätsel

Zunächst überlegte die Bewohnerin, ob ihr jemand noch Geld schulden könnte. "Schuldet mir jemand Geld? Aber eigentlich bekomme ich von niemandem etwas." Wer hinter der Aktion steckt, kann sie sich nicht erklären. "Ich habe wirklich keine Ahnung – vielleicht waren es ja kleine Wichtel?"

Auch andere Hausbewohner fanden einen 50-Euro-Schein in ihrer Post. Wie viele Menschen tatsächlich beschenkt wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei konnte den unbekannten Geldspender bislang ebenfalls nicht ausfindig machen. Immerhin: Die Banknoten sind echt.

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Frau bekam sogar 1.000 Euro

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Gegend Bargeld von einem Unbekannten verteilt wird. Im Rotterdamer Stadtteil Delfshaven erhielt eine Frau im Jänner 2024 mehrere Geldsendungen, wie "NL Times" berichtet.

Zunächst landeten 250 Euro samt einer Botschaft bei ihr: "Als Dank für das Gute, das du für mich getan hast. Mach dir eine Freude damit oder spende es für einen guten Zweck."

Danach erreichten sie weitere Umschläge mit 600 und schließlich 1.000 Euro. Die Herkunft des Geldes konnte trotz polizeilicher Nachforschungen nie geklärt werden.