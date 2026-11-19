i Kurz vor dem historischen Dreiergipfel mit China traf Donald Trump auf Kremlchef Wladimir Putin. Reuters Treffen der Weltmächte "Mein Freund" – Trump überrascht mit Putin-Begrüßung Kurz vor dem historischen Dreiergipfel mit China traf Donald Trump auf Kremlchef Wladimir Putin. Ihr Gespräch dauerte 40 Minuten. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz vor dem historischen Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin zu einem persönlichen Gespräch getroffen. 40 Minuten dauerte der Austausch am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen. Was dabei besprochen wurde, ist bislang nicht bekannt.

Trump begrüßte Putin mit den Worten "Mein Freund". Anschließend zeigte sich der US-Präsident zuversichtlich: "Wir pflegen seit vielen Jahren eine großartige Beziehung, kennen uns schon sehr lange, und ich glaube, dass daraus viele wunderbare Dinge entstehen oder zumindest den Anfang nehmen können."

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Großer Erfolg für Putin

Zuvor hatten sich Trump, Putin und Xi gemeinsam mit weiteren Staats- und Regierungschefs für ein Gruppenfoto aufgestellt. Für den Kremlchef ist der Gipfel bereits ein diplomatischer Erfolg. Wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine war Putin lange international isoliert.

Am Nachmittag sollen die drei Präsidenten erstmals zu einem gemeinsamen Gipfel zusammenkommen. Dabei dürften der Ukraine-Krieg sowie der Iran-Krieg und dessen Folgen für die Weltwirtschaft eine Rolle spielen. In Europa, der Ukraine und Taiwan wächst die Sorge vor möglichen Absprachen zulasten ihrer Interessen.

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Ukraine-Krieg im Mittelpunkt

Beim Treffen zwischen Trump und Putin sollte es laut Kreml vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen. Trump bemüht sich seit Beginn seiner zweiten Amtszeit um ein Ende der Kämpfe, bislang allerdings ohne Erfolg.

Putin steht unter Druck, da Russland seine Kriegsziele weiterhin nicht erreicht hat. Zuletzt griff die Ukraine erneut die Brücke zur annektierten Halbinsel Krim an. Ein Teil der Fahrbahn wurde zerstört, die Brücke ist für Autos gesperrt.

Ob die 40-minütige Unterredung Fortschritte gebracht hat, blieb zunächst offen.