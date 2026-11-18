i Historisches Treffen: Hier schütteln sich Trump, Putin und Xi die Hände. Reuters Trump, Putin und Xi Dreiergipfel startet – Europa zittert vor Jalta 2.0 Trump, Putin und Xi beraten gemeinsam über die Weltordnung. In Europa wächst die Angst vor einem neuen "Jalta" – zulasten kleinerer Staaten. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 19:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Händeschütteln mit weitreichender Bedeutung: Erstmals sind die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands gemeinsam zusammengekommen. US-Präsident Donald Trump traf nach seiner Ankunft im chinesischen Shenzhen auf Gastgeber Xi Jinping und Kreml-Chef Wladimir Putin.

Die Welt blickt vor allem am Donnerstag gebannt nach China. Da sollen nämlich intensivere Gespräche zwischen den Staatschefs stattfinden. Die möglichen Absprachen zwischen den Großmächten lassen in Europa die Sorgen wachsen.

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Jalta 2.0 befürchtet

Die historische Konstellation weckt Erinnerungen an das Jahr 1945. Damals kamen die Staatschefs der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion im Februar auf der Krim zusammen, um über die Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg zu beraten. Die dort getroffenen Entscheidungen prägten die Zukunft zahlreicher Staaten.

Nun befürchten Beobachter eine Wiederholung dieses Szenarios. Trump, Xi und Putin könnten wichtige weltpolitische Fragen untereinander klären, während kleinere Staaten bei den Entscheidungen außen vor bleiben. Die Angst vor einem "neuen Jalta" ist entsprechend groß.

Europa als Verlierer?

Eine offizielle Tagesordnung für den Dreiergipfel gibt es bislang nicht. Welche Themen Moskau besonders wichtig sind, wurde allerdings bereits bei einem Treffen zwischen Putin und Gastgeber Xi deutlich, berichtet "Bild".

Der russische Präsident wies eine Einmischung des Westens in seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zurück und kritisierte die Sanktionen gegen Russland. Europa befinde sich in einem "demütigenden Niedergang", erklärte Putin.

Der Kreml-Chef möchte den europäischen Einfluss auf eine mögliche Lösung des Ukraine-Krieges offenbar möglichst gering halten. Stattdessen könnte er versuchen, gemeinsam mit Trump und Xi über eine neue Sicherheitsordnung für den Kontinent zu sprechen. Mögliche Vereinbarungen könnten damit vor allem zulasten Europas und der Ukraine gehen.

Expertin Putin nutzt Treffen für Propaganda

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte seine Bedenken. "Wir wollen wirklich nicht, dass es zu einem 'Jalta 2, 3, 4' wird, mit einer Neuaufteilung der Einflusssphären", warnte er.

Orysia Lutsevych vom Londoner Thinktank Chatham House sieht diese Sorgen auch bei anderen kleineren Staaten. Dort befürchte man ebenfalls, dass das eigene Schicksal von den Entscheidungen der Großmächte abhängen könnte. Zudem werde Putin das Treffen für seine eigene Darstellung nutzen. Laut der Expertin werde Putin dieses Treffen als "massive Propagandakampagne" in seinem Land nutzen.

Xi will Taiwan, Trump Hilfe im Iran

Nicht nur die Ukraine könnte beim Dreiergipfel unter die Räder kommen. Auch Taiwan wird wohl mit Sorge nach China blicken. Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan nämlich als Teil seines Staatsgebiets. Demnach werde auch militärische Gewalt für eine "Wiedervereinigung" nicht ausgeschlossen. Sollte der US-Präsident bereit sein, mit Putin und Xi über die Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas zu verhandeln, könnte Peking darin auch ein Signal für den Umgang mit Taiwan sehen.

Auch für Trump könnte das Treffen konkrete Vorteile bringen. Im Konflikt mit dem Iran kann der US-Präsident den Einfluss Russlands und Chinas gebrauchen. Moskau ist ein enger Partner Teherans, während China zu den wichtigen Abnehmern iranischen Öls zählt.

Trump könnte beide Staatschefs dazu drängen, ihren Einfluss auf den Iran geltend zu machen. Ziel wären Zugeständnisse beim Atomprogramm und eine diplomatische Lösung des Konflikts, der den US-Präsidenten zunehmend auch innenpolitisch belastet.

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Ex-CIA-Analyst besorgt

Wie weitreichend die Gespräche werden könnten, sorgt auch in den USA für Diskussionen. China-Experte und ehemaliger CIA-Analyst Jonathan Czin sieht in dem Gipfel eine "beunruhigende Botschaft". Trumps Fokus liege offenbar auf den Großmächten und darauf, wie diese gemeinsam die Welt gestalten könnten.

Eine ähnliche Einschätzung vertritt Tsiporah Fried vom Hudson Institute. Die Verteidigungsexpertin sieht in dem Treffen das Signal, dass wenige mächtige Staaten über die Sicherheit und Zukunft anderer Länder entscheiden könnten. Genau diese Vorstellung sorgt in Europa und darüber hinaus für Unruhe.