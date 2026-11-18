i Gipfel mit Trump und Xi: Russlands Präsident Wladimir Putin tanzt wieder über die Weltbühne. ALEX PLAVEVSKI/Pool via REUTERS Treffen mit Trump und Xi Historischer Gipfel! "Putin ist schon jetzt Gewinner" Trump, Putin und Xi treffen sich zu historischen Gesprächen. Für den Kreml ist das bereits ein Erfolg. Die Ukraine fürchtet einen Dolchstoß-Deal. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein historisches Treffen, das bereits vor seinem Beginn für Aufregung sorgt: Am Donnerstag sollen US-Präsident Donald Trump, Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping im chinesischen Shenzhen erstmals gemeinsam am Verhandlungstisch sitzen.

Für Putin könnte der Gipfel schon jetzt ein diplomatischer Erfolg sein – ganz unabhängig davon, ob konkrete Vereinbarungen zustande kommen. Zu dieser Einschätzung kommt er langjährige BBC-Russlandkorrespondent Steve Rosenberg in seiner Analyse.

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Denn noch 2022, nach dem Beginn der großangelegten russischen Invasion der Ukraine, wollten westliche Staats- und Regierungschefs Putin international isolieren. Vier Jahre später verhandelt der Kremlchef wieder auf Augenhöhe mit den Präsidenten der USA und Chinas.

Putin sieht westliche Isolation gescheitert

Der russische Präsident nutzt diese Entwicklung bereits für seine politische Botschaft. Bei einem Wirtschaftsforum der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft erklärte Putin, die Versuche, Russland durch beispiellose Sanktionen zu isolieren, seien gescheitert.

Der Kreml stellt das bevorstehende Dreiertreffen als besonderen Höhepunkt des Gipfels dar. Die Bilder der drei Staatschefs könnten Putin die Gelegenheit geben, sich trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine wieder als international einflussreichen Staatsmann zu präsentieren.

Selenskyj fürchtet ein neues Jalta

In der Ukraine und bei europäischen Regierungen sorgt das Treffen dagegen für erhebliche Bedenken. Besonders brisant: Trump hat angekündigt, in Shenzhen auch über den Ukraine-Krieg sprechen zu wollen. Vertreter Kyjiws und europäischer Staaten sitzen bei den Dreiergesprächen allerdings nicht mit am Tisch.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte bereits im Oktober vor einer Neuauflage der Konferenz von Jalta 1945. Damals hatten Josef Stalin, Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt über die europäische Nachkriegsordnung beraten.

Bilder: Brisanter Gipfel von Trump, Putin und Xi i ?

Selenskyj befürchtet, dass die drei Großmächte erneut über Einflusszonen verhandeln könnten – ohne ausreichende Beteiligung der unmittelbar betroffenen Staaten. China äußerte sich zur Tagesordnung bislang zurückhaltend. Peking spricht vor allem davon, den Weltfrieden zu sichern und die strategische Stabilität zu fördern.

Schwerer Rückschlag für Putin vor Gipfel

Doch während Putin diplomatisch wieder im Rampenlicht steht, läuft sein Krieg gegen die Ukraine weiterhin nicht nach Plan. Fast fünf Jahre nach Beginn der Invasion hat Russland trotz hoher Verluste keinen entscheidenden militärischen Sieg errungen.

Unmittelbar vor dem Gipfel gelang der Ukraine zudem ein Angriff auf die strategisch wichtige Krim-Brücke. Dabei wurde ein Teil der Straßenverbindung zwischen Russland und der besetzten Halbinsel schwer beschädigt.

Der Angriff ist nicht nur ein logistisches Problem für Moskau, sondern auch ein symbolischer Rückschlag. So könnte Putin beim Gipfel zwar einen diplomatischen Prestigegewinn verbuchen. Ob ihn das seinem Ziel im Ukraine-Krieg tatsächlich näherbringt, bleibt allerdings völlig offen.