i Monica Busetto (64, links) mit ihrer Schwester Martina am 16. November 2026 in Venedig. Nach fast 13 Jahren unschuldig im Gefängnis wurde die Italienerin vom Mordvorwurf freigesprochen und aus der Haft entlassen. IMAGO/ZUMA Press Justizskandal in Italien Krankenpflegerin saß 13 Jahre unschuldig in Haft 13 Jahre saß eine Krankenpflegerin in Italien unschuldig wegen Mordes im Gefängnis. Jetzt ist die 64-Jährige frei. Eine Halskette brachte die Wende. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 13:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast 13 Jahre nach ihrer ersten Festnahme ist Monica Busetto (64) endlich frei! Die Italienerin war wegen Mordes an ihrer Nachbarin zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, obwohl sie stets ihre Unschuld beteuerte. Jetzt hat ein Gericht in Trient das Urteil aufgehoben und die ehemalige Krankenpflegerin freigesprochen. Eine Halskette spielte dabei die entscheidende Rolle.

"Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, niemals", sagte Busetto nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in Verona. Die 64-Jährige konnte ihr Glück kaum fassen. "Heute ist ein überaus glücklicher Tag", erklärte sie. Besonders freue sie sich darauf, endlich wieder ihre Familie zu sehen und in ihre Heimatstadt Venedig zurückzukehren.

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Nachbarin mit 40 Messerstichen ermordet

Der brutale Mord hatte Italien erschüttert. Am 20. Dezember 2012 wurde die 87-jährige Lida Taffi Pamio tot in ihrer Wohnung in Mestre bei Venedig entdeckt. Die Pensionistin war mit vier Küchenmessern insgesamt 40 Mal niedergestochen worden. Zwei Messerklingen waren dabei abgebrochen und steckten noch im Körper des Opfers. Außerdem war die Frau mit einem Nussknacker auf den Kopf geschlagen worden.

Die Ermittler konzentrierten sich auf Busetto, die im selben Wohnhaus lebte und mit der 87-Jährigen seit längerer Zeit im Streit gelegen war. In der Wohnung der Krankenpflegerin entdeckten Polizisten eine Halskette, die sie dem Mordopfer zuordneten. Das Schmuckstück wurde zu einem entscheidenden Beweis gegen die Italienerin.

Erst 24 Jahre Haft, dann lebenslang

Am 30. Jänner 2014 wurde Busetto festgenommen. Im Dezember desselben Jahres verurteilte sie ein Gericht wegen Mordes an ihrer Nachbarin zu 24 Jahren und sechs Monaten Haft. Doch damit war der Fall noch lange nicht abgeschlossen.

Im März 2016 kam die Pflegerin nach dem Geständnis einer anderen Frau vorübergehend frei. Doch bereits im November desselben Jahres wurde sie im Berufungsverfahren zu lebenslanger Haft verurteilt und erneut festgenommen. Im Oktober 2018 reduzierte ein Gericht die Strafe schließlich auf 25 Jahre Gefängnis.

Erst am 13. November 2026 endete ihre Haft endgültig. Zwischen ihrer ersten Festnahme und dem Freispruch lagen damit fast 13 Jahre. Da Busetto zwischenzeitlich rund achteinhalb Monate auf freiem Fuß war, verbrachte sie insgesamt rund zwölf Jahre tatsächlich im Gefängnis.

Andere Frau gesteht Mord

Dabei hatte eine andere Frau die Tat längst gestanden. Susanna Milly Lazzarini war nach einem weiteren Mord an einer älteren Frau festgenommen worden. Sie gestand zunächst, auch Busettos Nachbarin getötet zu haben.

Trotz dieses Geständnisses blieb die Krankenpflegerin nach ihrer neuerlichen Verurteilung im Gefängnis. Lazzarini hatte ihre Aussagen teilweise widerrufen und zwischenzeitlich sogar behauptet, die Tat gemeinsam mit Busetto begangen zu haben. Die widersprüchlichen Angaben erschwerten eine Wiederaufnahme des Verfahrens.

Halskette bringt nach 13 Jahren die Freiheit

Erst Recherchen der italienischen Fernsehsendung "Le Iene" brachten den entscheidenden Durchbruch. Die Reporter Massimiliano Andreetta und Nicola Remisceg beschafften alte Familienfotos, auf denen das Mordopfer seine Halskette trug.

Das Ergebnis war brisant: Die Kette auf den Bildern war laut Untersuchungen rund 68 bis 72 Zentimeter lang. Das bei Busetto sichergestellte Schmuckstück maß dagegen nur 58 Zentimeter. Damit geriet eines der wichtigsten Beweismittel gegen die Pflegerin ins Wanken.

Ihre Anwälte beantragten daraufhin erneut eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Diesmal mit Erfolg. Am 13. November 2026 sprach das Gericht in Trient die 64-Jährige frei und ordnete ihre sofortige Entlassung an. "Wir müssen uns bei Monica für die Verzögerung entschuldigen", erklärte einer ihrer Anwälte nach dem Urteil.

Ex-Staatsanwalt verteidigt die Justiz

Für Aufsehen sorgt inzwischen auch eine Aussage des früheren Generalstaatsanwalts von Venedig, Antonino Condorelli (79). Gegenüber dem "Corriere del Veneto" bezeichnete er die jahrelange Haft der unschuldigen Frau zwar als äußerst traurig, verteidigte aber das Vorgehen der Justiz.

Dass Busetto unschuldig im Gefängnis saß, schockiere ihn nicht. Das gehöre zu den Spielregeln, erklärte der ehemalige Justizvertreter. Er verwies darauf, dass sich die Richter auf wissenschaftliche Beweise gestützt hätten. Zudem sei eine weitere Anfechtung des Freispruchs vor dem italienischen Kassationsgerichtshof rechtlich noch möglich.

Vater erlebte ihre Freilassung nicht mehr

Für Monica Busetto beginnt nach rund zwölf Jahren tatsächlicher Haft nun ein neues Leben. Doch die verlorene Zeit kann ihr niemand zurückgeben. Besonders tragisch: Ihr Vater starb, während sie hinter Gittern saß. Ihre Freilassung durfte er nicht mehr miterleben.

Die Bilder des Tages i ?

"Sie haben mir alles genommen", erklärte die 64-Jährige nach ihrer Entlassung. Trotzdem habe sie nie die Hoffnung verloren, eines Tages wieder in Freiheit leben zu können. Besonders emotional war für sie die Rückkehr in ihre Heimatstadt Venedig. "Ich kann endlich wieder aufatmen, wenn ich mein Venedig sehe", sagte sie.