i Martina Ebm (Lea Bleck), Tobias Moretti (Oberst Friedl Wollweber) und Laurence Rupp (Tom Faller) (v.l.) sind in der Mini-Serie "Gnadenlos – Gegen das Gesetz" durch ihre Vergangenheit miteinander verbunden. ORF/ARD Degeto/NDF/Praterfilm/Anjeza Cikopano Hochspannende Mini-Serie 8 Jahre unschuldig in Haft! ORF-Star kämpft sich zurück Martina Ebm spielt ab 30. November in der Krimi-Serie "Gnadenlos - Gegen das Gesetz" eine verurteilte Polizistin, die den Mörder ihrer Mutter sucht. Von Sandra Kartik 13.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht Jahre saß sie für den Mord an ihrer Mutter unschuldig im Gefängnis. Jetzt will die Polizistin die Wahrheit ans Licht bringen: In der neuen, hochspannenden Thriller-Serie "Gnadenlos - Gegen das Gesetz" schlüpft Martina Ebm ab 30. November (ORF1, 20.15 Uhr) in die Rolle der gebrochenen Kriminalbeamtin Lea Bleck.

Als ihr Vater die Tat nach Jahren plötzlich gesteht und sich anschließend das Leben nimmt, kommt sie frei. An die Schuld ihres Vaters glaubt sie jedoch nicht. Sie kehrt in ihren alten Job beim LKA Salzburg zurück und wird gleich in einen mysteriösen Fall verwickelt.

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"Man hat nichts mehr zu verlieren"

"Wie kämpft man sich zurück ins Leben, wenn einem wirklich alles genommen wird? Nach acht Jahren ist man ein anderer Mensch als zuvor", sagt Ebm im "Heute"-Gespräch. Der Neustart gestaltet sich für ihre Figur alles andere als einfach. Ihre Kollegen begegnen ihr mit Misstrauen, die Vergangenheit lässt sie nicht los. Während sie mit ihrem untrüglichen Instinkt neue Verbrechen aufklärt, sucht sie heimlich weiter nach dem wahren Mörder ihrer Mutter.

"Meine Figur hat sich nichts zuschulden kommen lassen und kann deshalb mit gutem Gewissen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Sie hat nichts mehr zu verlieren". Die Kommissarin will sich nicht aus der Reserve locken lassen. "Diese Kontrolle über sich selber und dieser Druck, der von innen kommt – das herauszuarbeiten, war für mich das Wichtigste und auch das Schwierigste."

Privat und beruflich ein starkes Team

Regie bei der skandinavisch anmutenden Krimi-Serie führte Umut Dağ, der zum ersten Mal bei einer so großen Produktion gemeinsam mit seiner Frau Martina Ebm zusammenarbeitete. "Über einen ganz offiziellen Casting-Prozess bin ich dann auch zu diesem Projekt gekommen. Es war eine tolle Zeit. Ich schätze Umut beruflich sehr, dazu kommt das private Vertrauen", freut sie sich.

Regisseur Umut Dağ und Schauspielerin Martina Ebm haben drei Kinder miteinander. ORF/Roman Zach-Kiesling

"Es war gut, dass wir uns viele Jahre Zeit gelassen haben bis wir den Schritt gewagt haben, auch zusammen zu arbeiten. Unsere Vertrauensbeziehung und die Wertschätzung für die Arbeit des anderen ist über die Zeit immer mehr gewachsen und bildete damit das richtige Fundament für so eine intensive Zusammenarbeit", ergänzt der Filmemacher.

"Das Reizvolle an der Geschichte ist, dass für alle Figuren ihre gesamte Existenz auf dem Spiel steht, als Lea Bleck nach so langer Zeit in den Polizeidienst zurückkehrt. Denn alle haben Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit, die eng mit Lea verbunden sind. Ihre Rückkehr droht diese Geheimnisse ans Licht zu bringen. Dadurch entsteht von Anfang an eine enorme Anspannung. In jedem Satz, in jeder Begegnung ist spürbar, dass für die Beteiligten alles auf dem Spiel steht", so Dağ weiter.

Moretti: "Alle Figuren haben ein Geheimnis"

Laurence Rupp spielt den Exfreund von Polizistin Lea und unmittelbaren Vorgesetzten. Publikumsliebling Tobias Moretti verkörpert ihren ehemaligen Chef, der mittlerweile das LKA leitet. "Mir hat die Geschichte gefallen, weil sie facettenreich und nicht flach erzählt ist. Alle Figuren haben eine gewisse Sensibilität, eine Entwicklung und ein Geheimnis", erklärt Moretti gegenüber "Heute".

Tobias Moretti und Laurence Rupp, der dessen Schwiegersohn spielt (v.l.) ORF/ARD Degeto/NDF/Praterfilm/Anjeza Cikopano

Seine Figur "Friedrich Wollweber ist in der Hierarchie jemand, der auch für eine Moral steht und den Drang hat, dass die Staatsmacht diese Moral mit allen Mitteln durchsetzt. Es kommt ihm dazwischen, dass man auch für die Überführung eines Mörders nicht alle Regeln über Bord werfen kann. Und als ihm ein Fall persönlich nahe rückt, zieht es ihm den Boden unter den Füßen weg." Moretti macht deutlich: "Ich habe offengelassen – auch für mich selber – ob er Tom Faller (Laurence Rupp) nicht auch aus Kalkül zum Schwiegersohn auserkoren hat. Wollweber ist nicht fassbar, dadurch kriegt die Figur etwas Absurdes."

Auch Barbara Auer hat als Psychotherapeutin eine wichtige Rolle im Thriller. Wir "spielen gegenläufige Figuren, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Entwicklung der Charaktere", deutet Moretti einen möglichen Plot-Twist an.