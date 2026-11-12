i Diese Ekel-Challenge bei "Forsthaus Rampensau" erinnert ans Dschungelcamp und bringt Kandidaten wie Lisa an ihre Grenzen. ATV/Bernhard Eder Dicke Luft Intrigen und Ekel im Forsthaus: Nun fliegen die Fetzen Rafi gerät mit Alisa aneinander, zwei Teams kämpfen um ihren Verbleib und eine grausige Essens-Challenge schlägt den Alm-Bewohnen auf den Magen. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Kärntner Alm liegen die Nerven blank: In der neuen Folge von "Forsthaus Rampensau" am 13. November (JOYN/ATV, 20.15 Uhr) wird intrigiert, gestritten und ordentlich ausgeteilt. Vor allem Rafi sorgt mit seinem Verhalten für Zündstoff. Während bestehende Allianzen zu zerbrechen drohen, müssen gleich zwei Teams um ihren Platz im Forsthaus zittern.

"Du wirst extrem paranoid in dem Haus", bringt Peter die angespannte Stimmung auf den Punkt. Und tatsächlich scheint im Forsthaus mittlerweile niemand mehr dem anderen zu vertrauen.

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Alisa rechnet knallhart mit Rafi ab

Besonders Rafi spielt ein undurchsichtiges Spiel. Er ordnet sich erstmals der Entscheidung seines Teampartners Philipp unter, der künftig mit Elsa und Beverly sowie Philisha und Shira zusammenarbeiten will. Doch wie ernst meint es Rafi mit der neuen Allianz? Alisa hat da ihre Zweifel. Immerhin hatte Rafi zuvor noch ganz andere Pläne geschmiedet: "Wir müssen Beverly oder die Drags raushauen", erklärte er ihr.

Rafi spielt ein undurchsichtiges Spiel im Forsthaus und bringt die anderen gegen sich auf. ProsiebenSat1Puls4

Für Alisa ist damit eine Grenze überschritten. Sie stellt Rafi zur Rede und macht ihm eine heftige Ansage: "Du bist eine Gefahr für alle hier drinnen. Du opferst alle um dich herum." Der Streit bleibt auch den anderen Bewohnern nicht verborgen. Ob sich Rafi und Philipp mit ihren Machtspielchen am Ende selbst ins Aus schießen?

Ekel-Alarm! Jetzt wird aufgetischt

Während die Fronten immer härter werden, wollen sich Tom und Julian aus den Intrigen heraushalten und lieber ihr eigenes Ding durchziehen. "Ich geb' nicht so viel auf das, was mir andere sagen. Ich trau' niemandem", stellt Tom klar. Julian sieht das ähnlich: "Ich trau' auch keinem. Ich spiel nur mit und schau, was ihre wahren Gesichter sind."

Neben den heftigen Streitereien wartet auf die Bewohner auch eine kulinarische Mutprobe. Beim Spiel "Mit vollem Mund spricht man nicht" müssen die Teams ein ganz besonderes Drei-Gänge-Menü verdrücken. Auf der Speisekarte stehen unter anderem "BohnAmour", "Kasnocken des Todes" und "Kokos Fußerl". Für jedes aufgegessene Gericht gibt es einen Punkt. Einen Zusatzpunkt können sich die Teams sichern, wenn sie ein Sprichwort richtig vervollständigen.

Krappi geht jedenfalls hochmotiviert an die Sache heran: "Krappi macht den Schnappi." Butti versucht sich das ungewöhnliche Menü hingegen schönzureden: "Ich hab noch nie sowas Gutes gegessen."

Zwei Teams müssen zittern

Richtig ernst wird es schließlich für Ebru und Julia sowie Norbert und Susi. Die beiden Teams kämpfen im großen Finale des Raus-Rein-Spiels um ihren Verbleib im Forsthaus. Aktuell führen Ebru und Julia mit 2:0. Für Norbert und Susi wird die Luft damit immer dünner. Können sie das Ruder noch herumreißen oder ist ihr Abenteuer auf der Kärntner Alm endgültig vorbei?