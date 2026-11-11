i Florentina Holzinger (40) ist österreichische Performancekünstlerin. APA-Images / APA / DIETMAR STIPLOVSEK Skurrile Kunst bei Biennale Pipi, Schweiß und Co.! Künstlerin macht Ekel-Denkmal Skurrile Kunst sorgt in Venedig für Aufsehen! Florentina Holzinger macht aus Körperausscheidungen von Biennale-Besuchern ein Denkmal für die Zukunft. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 19:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters – in Venedig offenbar auch in dessen Körperausscheidungen! Die österreichische Künstlerin Florentina Holzinger sorgt bei der 61. Biennale mit einem besonders ungewöhnlichen Projekt für Aufsehen. Für ihren Beitrag "Seaworld Venice" wurden sieben Monate lang die Ausscheidungen der Besucher des Österreich-Pavillons gesammelt. Jetzt soll daraus ein Denkmal werden.

Aus Körperausscheidungen wird Kunst

Was andere lieber möglichst schnell loswerden, wird bei Holzinger zum Kunstwerk. Die gesammelten Körperausscheidungen werden destilliert und ihre Überreste zu einem Relikt verarbeitet, das als "Denkmal für die Zukunft" dienen soll.

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Dahinter steckt eine künstlerische Auseinandersetzung mit Reinigungsritualen, Erneuerung und der Verwandlung von Materie. Im Mittelpunkt steht dabei der Übergang vom festen in den flüssigen Zustand.

Große Enthüllung vor geschlossenem Pavillon

Am 21. November findet mit einer sogenannten "Closing Etude" das große Finale von "Seaworld Venice" statt. Einen Tag später, am 22. November, wird das entstandene Relikt vor dem bereits geschlossenen Österreich-Pavillon präsentiert.

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Danach ist für die außergewöhnliche Kunstaktion noch lange nicht Schluss: "Seaworld Venice" zieht weiter nach Berlin. Im Gropius Bau wird das Projekt in abgewandelter Form zu sehen sein.

Fest steht: Holzinger beweist einmal mehr, dass Kunst nicht immer schön sein muss – und selbst das, was der Körper ausscheidet, noch eine ziemlich große Bühne bekommen kann.