i Skepta trifft am 21. September 2026 zur Laufstegshow der Burberry-Frühjahr/Sommer-Kollektion 2027 im Rahmen der London Fashion Week in London, Großbritannien, ein. Jack Taylor Grime-Legende feiert Comeback Nach 7 Jahren! Rap-Star Skepta packt jetzt aus Lange mussten Fans warten, jetzt meldet sich UK-Rapper Skepta (44) mit einem neuen Album zurück. Darauf wird der Grime-Star überraschend persönlich. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sieben Jahre und sechs Monate Funkstille – zumindest, was ein neues Studioalbum betrifft! Jetzt ist der britische Rap-Star Skepta (44) zurück. Mit "The Fork and Knife" liefert der Musiker nicht nur frische Beats, sondern auch tiefe Einblicke in sein Privatleben. Es geht um seine nigerianischen Wurzeln, seine schwierige Kindheit in London und seinen Aufstieg zum gefeierten Hip-Hop-Star.

Vom Londoner Plattenbau zum Rap-Olymp

Skepta, der mit bürgerlichem Namen Joseph Adenuga heißt, wuchs im Meridian Estate im Londoner Stadtteil Tottenham auf. Seine Familie stammt aus Nigeria. Schon Anfang der 2000er-Jahre mischte er die britische Grime-Szene auf, zunächst als DJ und Produzent, später als Rapper.

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2005 gründete er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Jme und Rapper Wiley das Kollektiv Boy Better Know. Der Rest ist britische Rap-Geschichte.

Auf seinem neuen Album blickt der 44-Jährige nun auf mehr als zwei Jahrzehnte Musikkarriere zurück. Dabei geht es nicht nur um Ruhm und Erfolg, sondern auch um persönliche Rückschläge, Enttäuschungen und die Herausforderungen als Mann und Vater.

Messer und Gabel als Symbol für Erfolg

Besonders emotional ist die Geschichte hinter dem Albumtitel. Skeptas Großvater arbeitete einst in der Gastronomie und träumte davon, dass seine Familie eines Tages genauso leben könnte wie die wohlhabenden Gäste, die er bediente – mit einem gedeckten Tisch, Messer und Gabel.

Genau dieser Traum vom gesellschaftlichen Aufstieg steckt hinter "The Fork and Knife". Skepta zeigt damit, wie weit es seine Familie inzwischen gebracht hat.

Britischen Orden abgelehnt

Dass der Rapper seinen eigenen Weg geht, bewies er bereits 2017. Damals wurde ihm der britische Verdienstorden MBE angeboten – doch Skepta lehnte ab.

Ein Jahr später nahm er dafür in Nigeria einen traditionellen Yoruba-Ehrentitel an. Seither darf er sich "Amuludun of Odo-Aje" nennen, was sinngemäß "Chief Entertainer von Odo-Aje" bedeutet.

Von Grime bis Afrobeats – hier ist alles dabei

Musikalisch lässt sich Skepta auf seinem Comeback-Album nicht in eine Schublade stecken. Neben seinen typischen Grime-Beats gibt es UK Garage, Afrobeats, R&B und sogar Ska zu hören.

Für den Song "Innocent Smile" holte er sich unter anderem Madness-Sänger Suggs und das Produzentenduo Chase & Status ins Boot. Mit dem fast neunminütigen Track "Belly" lässt er außerdem gemeinsam mit mehreren britischen Rappern die Anfänge der Grime-Szene wieder aufleben.

Fest steht: Skepta hat nach siebeneinhalb Jahren Album-Pause einiges zu erzählen. Und mit "The Fork and Knife" zeigt der 44-Jährige, dass er auch nach mehr als 20 Jahren im Musikgeschäft noch lange nicht zum alten Eisen gehört.