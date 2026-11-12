i © Sasha Ostrov / Netflix Netflix-Finale mit Liebeschaos So dramatisch wird die neue Staffel von "Die Kaiserin" Fremdgeh-Drama am Kaiserhof! Im Finale von "Die Kaiserin" hängt bei Sisi und Franz der Haussegen schief. Dann taucht auch noch ein anderer Mann auf. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wiener Hof fliegen wieder die Fetzen! Seit Donnerstag (12. November) ist die dritte Staffel des Netflix-Hits "Die Kaiserin" zu sehen. Und die hat es in sich: Ein untreuer Kaiser, eine gesundheitlich angeschlagene Sisi und ein Graf, der für ordentlich Herzklopfen sorgt. Sechs neue Folgen bilden den Abschluss der beliebten Historienserie.

Franz flüchtet sich in Affäre

Für Kaiser Franz (Philip Froissant, 32) läuft es alles andere als rund. Nach dem verheerenden Sardinischen Krieg kehrt er schwer traumatisiert nach Wien zurück. Der Tod Tausender Soldaten lastet auf seinem Gewissen. Trost sucht er allerdings nicht bei seiner Ehefrau, sondern in den Armen einer anderen Frau.

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Für Kaiserin Elisabeth (Devrim Lingnau Islamoğlu, 28) kommt es damit knüppeldick. Am Hof wächst der Widerstand gegen die selbstbewusste Monarchin, die sich immer stärker in politische Angelegenheiten einmischen will. Auch ihre Gesundheit macht ihr zunehmend zu schaffen.

Schließlich hat Sisi genug: Sie kehrt Wien den Rücken und reist auf eine ferne Insel, um wieder zu Kräften zu kommen.

Neuer Mann verdreht Sisi den Kopf

Doch statt Ruhe wartet auf die Kaiserin das nächste Gefühlschaos! Auf ihrer Reise begegnet sie Graf Andrássy (Dejan Bućin, 41), dem Anführer der ungarischen Revolution. Zwischen den beiden funkt es gewaltig.

Plötzlich steht Sisi vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie um ihre angeschlagene Ehe kämpfen oder endlich auf ihr Herz hören? Immerhin hat sie als Kaiserin auch Verpflichtungen gegenüber dem Reich.

Währenddessen zieht es Franz' Bruder Maximilian (Johannes Nussbaum, 31) in die Ferne. Gemeinsam mit seiner Frau Charlotte (Josephine Thiesen, 27) reist er nach Mexiko, wo er den Kaiserthron besteigen soll.

Sechs Folgen ab sofort auf Netflix

Für das große Serienfinale kehren zahlreiche bekannte Gesichter zurück. Neben Devrim Lingnau Islamoğlu und Philip Froissant sind auch Melika Foroutan als Erzherzogin Sophie und Runa Greiner als Hofdame Charlotte wieder dabei.

Hinter der dritten Staffel steckt erneut Showrunnerin Katharina Eyssen. Regie führten Florian Cossen und Julia Langhof.

Fans müssen sich übrigens nicht gedulden: Alle sechs Folgen der finalen Staffel sind seit dem 12. November auf Netflix verfügbar. Auch die ersten beiden Staffeln stehen weiterhin zum Streamen bereit.

So ging es zuletzt aus

Bereits in Staffel zwei hatte Sisi wenig zu lachen. Der Druck, endlich einen männlichen Thronfolger zur Welt zu bringen, wurde immer größer. Dazu kamen politische Krisen, drohende Kriege und jede Menge Streit mit Franz.

Die junge Kaiserin ließ sich allerdings immer weniger gefallen und begann, sich gegen die strengen Regeln am Hof aufzulehnen.

In den letzten sechs Folgen spitzt sich nun alles zu. Ob Sisi und Franz ihre Ehe noch retten können? Das große Finale soll die Antwort liefern.