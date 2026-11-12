i In "How to Rob a Bank" werden junge Kriminelle zu Internet-Stars. © 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved. Rasanter Raubzug Bankraub live im Netz: Jetzt jagt das FBI die Stars Im Film "How to Rob a Bank" werden junge Räuber zu Internet-Stars. Doch ein FBI-Agent ist ihnen auf den Fersen. Kinostart ist am 13. November. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Banküberfälle, Millionen Klicks und die Polizei im Nacken: Im neuen Action-Thriller "How to Rob a Bank" (ab 13. November) sorgt eine Bande junger Gesetzloser mit spektakulären Raubzügen für Aufsehen. Das Besondere: Die Kriminellen übertragen ihre Coups live ins Internet und werden dadurch zu gefeierten Stars in den sozialen Medien.

Angeführt wird die Truppe von Ryan (Nicholas Hoult). Gemeinsam mit Vince (Pete Davidson), Emi (Anna Sawai), Hugo (Rhenzy Feliz) und weiteren Komplizen plant er immer gewagtere Überfälle. Mit raffinierten Tricks und spektakulären Fluchtmanövern gelingt es der Bande, der Polizei immer wieder ein Schnippchen zu schlagen.

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FBI-Agent nimmt die Bande ins Visier

Doch der wachsende Ruhm wird den Bankräubern jedoch zum Verhängnis. Denn während sie im Netz als moderne Robin Hoods gefeiert werden, hat sich längst ein erfahrener Ermittler an ihre Fersen geheftet. FBI-Agent John West (John C. Reilly) will den Gesetzlosen das Handwerk legen. Unterstützung bekommt er von der brillanten Softwareentwicklerin Reagan Gardner (Zoë Kravitz). Gemeinsam versuchen sie, die Bande mithilfe moderner Technik aufzuspüren.

Während die Ermittler immer näher kommen, denkt Ryan allerdings nicht ans Aufgeben. Ganz im Gegenteil: Die Bande plant ihren bisher größten und gefährlichsten Coup. Dabei setzen die jungen Bankräuber nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihr Leben aufs Spiel.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 19.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.