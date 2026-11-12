i Klaus Albrecht Schröder stößt mit der neuen Ausstellung "Kunst am Abgrund" im Wiener Aktionismus Museum auf massiven Widerstand. Vor der Pressekonferenz im Innenstadt-Museum wurde demonstriert. Helmut Graf, Heute Überraschende Schließung Nach Eklat um Otto Muehl: Wiener Museum sperrt zu Nach heftiger Kritik an der Otto-Muehl-Ausstellung ist nun Schluss: Das Wiener Aktionismus Museum stellt am 10. Jänner 2027 seinen Betrieb ein. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 13:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag in der Wiener Kunstszene! Das Wiener Aktionismus Museum (WAM) sperrt am 10. Jänner 2027 endgültig seine Türen für den regulären Museumsbetrieb zu. Das gab die Museumsleitung am Donnerstag bekannt. Auslöser ist die heftige Kritik an der umstrittenen Ausstellung über den 2013 verstorbenen Künstler und verurteilten Sexualstraftäter Otto Muehl.

Besonders brisant: Erst im März 2026 hatte das Museum in der Wiener Innenstadt nach einem umfassenden Umbau und einer Erweiterung seine Wiedereröffnung gefeiert. Nicht einmal ein Jahr später ist schon wieder Schluss.

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Heftige Proteste

Die Retrospektive "Otto Muehl: Kunst am Abgrund" hatte bereits bei ihrer Eröffnung im September für massive Proteste gesorgt. Demonstranten hielten Transparente mit Aufschriften wie "Pädokrimineller Straftäter und Sektenguru", "Verantwortung statt Wertsteigerung" und "WAM = Tätermuseum" hoch.

Muehl, einer der wichtigsten Vertreter des Wiener Aktionismus und Gründer der Kommune Friedrichshof, wurde 1991 wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt. Auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft hatten sich gegen die Ausstellung ausgesprochen.

Museum will Muehl nicht aus Geschichte streichen

Man widme sich in der Schau "eine der kontroversesten Figuren der österreichischen Nachkriegsgeschichte" der Zeit zwischen den frühen 60ern bis zu seiner Verhaftung und Verurteilung 1990 und hätte dieser "mit besonderer Umsicht" kuratiert, argumentierte Direktor Klaus Albrecht Schröder noch bei der Eröffnung. Die Museumsleitung sieht unter diesen Umständen keine Zukunft für einen regulären Ausstellungsbetrieb. Die berechtigte moralische Verurteilung Muehls bestimme die öffentliche Wahrnehmung seiner Kunst mittlerweile so stark, dass eine museale Präsentation nicht mehr tragfähig sei, heißt es in einer Aussendung.

Auf Muehls Werke verzichten will man dennoch nicht. Eine Darstellung des Wiener Aktionismus ohne den umstrittenen Künstler komme für die Museumsgründer nicht infrage. Das wäre aus ihrer Sicht ein Umschreiben der Kunstgeschichte. Gleichzeitig betont die Museumsleitung ausdrücklich, dass die Entscheidung keinesfalls eine Relativierung der Straftaten Muehls bedeute.

Ex-Albertina-Chef übernimmt neue Foundation

Ganz verschwinden wird die Einrichtung allerdings nicht. Statt des Museums soll künftig die "WAM Foundation" die Geschichte des Wiener Aktionismus und der Kommune Friedrichshof wissenschaftlich erforschen. An der Spitze steht weiterhin Klaus Albrecht Schröder, der frühere Chef der Albertina. Er hatte bereits den Umbau und die Erweiterung des Museums verantwortet.

Die neue Einrichtung soll sich vor allem auf Forschungsarbeit, die Betreuung der Sammlung und wissenschaftliche Publikationen konzentrieren. Auch öffentliche Veranstaltungen sind geplant. Ein Zugang soll nach vorheriger Anmeldung weiterhin möglich sein.