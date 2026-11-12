i Die französischen Schauspieler Carmen Kassovitz (24) und Baptiste Masseline (26) sind die Stars von „Campus Drivers“ IMAGO/Bestimage Streaming-Hit Neue Serie sorgt für Wirbel: "Off Campus" entthront Heiße Jungs, schnelle Autos und Herzklopfen: "Campus Drivers" rast an die Spitze der Streaming-Charts und stößt "Off Campus" vom Thron. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 15:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heiße Jungs, schnelle Autos und jede Menge Herzklopfen: Die neue Serie "Campus Drivers" erobert Prime Video im Sturm. Nur drei Tage nach dem Start raste die französische Liebesgeschichte auf Platz eins der weltweiten Seriencharts und ließ sogar den College-Hit "Off Campus" hinter sich.

Heiße Fahrer verdrehen Studentinnen den Kopf

Statt muskulöser Eishockeyspieler sorgen diesmal attraktive Studenten hinter dem Steuer für Schmetterlinge im Bauch. Im Mittelpunkt steht Lois (Carmen Kassovitz, 24), die an der Belrose University mit ihrem Freund Max ein neues Leben beginnen will. Doch der macht plötzlich Schluss und setzt sie vor die Tür.

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Zum Glück trifft Lois auf den charmanten Lane (Baptiste Masseline, 26), der sie bei sich aufnimmt. Gemeinsam mit seinen Freunden betreibt er den Fahrdienst "Campus Drivers". Dass hinter seinem Unternehmen ein bewegendes Geheimnis steckt, macht die Sache noch spannender. Und natürlich bleibt auch die Liebe nicht auf der Strecke.

Vom Rollstuhl zum Serien-Schwarm

Auch abseits der Kamera hat Hauptdarsteller Baptiste Masseline eine bewegende Geschichte. Mit elf Jahren wurde er von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Ein Jahr verbrachte er im Rollstuhl, danach war er lange auf Krücken angewiesen. Doch der Franzose kämpfte sich zurück und wurde später sogar mehrfach Pariser Meister im Karate.

Seine Serienpartnerin Carmen Kassovitz ist übrigens die Tochter des bekannten französischen Regisseurs Mathieu Kassovitz (59).

Sechs Folgen voller Herzklopfen

Wie schon "Off Campus" basiert auch "Campus Drivers" auf einer erfolgreichen Buchreihe. Die fünf Romane von Autorin C. S. Quill verkauften sich allein in Frankreich laut Amazon fast eine Million Mal.

Wer Lust auf Campus-Flirts, Liebeschaos und attraktive Jungs hat, kann direkt losstreamen: Alle sechs Folgen von "Campus Drivers" sind bereits auf Amazon Prime Video verfügbar.