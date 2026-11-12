i imago images/Everett Collection Fortsetzung in Mittelerde "Herr der Ringe"-Hammer: Gollum ist zurück! Die Dreharbeiten zum Film "The Hunt for Gollum" sind beendet. Andy Serkis wird wieder zu Gollum, Kate Winslet und Jamie Dornan sind neu dabei. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 16:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für alle Mittelerde-Fans: Der neue Film "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ist einen großen Schritt näher am Kinostart. Wie Andy Serkis in der US-Radioshow "The Morning Mosh Pit" verriet, sind die Dreharbeiten abgeschlossen.

Der 62-Jährige schlüpft nicht nur erneut in die Rolle der unheimlichen Kreatur Gollum, sondern übernimmt auch die Regie des neuen Fantasy-Abenteuers.

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Diese Stars kehren nach Mittelerde zurück

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern freuen: Ian McKellen ist erneut als Zauberer Gandalf zu sehen, Elijah Wood kehrt als Hobbit Frodo zurück. Eine wichtige Rolle wird allerdings neu besetzt: Jamie Dornan, bekannt aus "Fifty Shades of Grey", übernimmt die Rolle des Waldläufers Aragorn, der in der ursprünglichen Trilogie von Viggo Mortensen gespielt wurde. Dornan bestätigte gegenüber "Variety", dass seine Szenen bereits vor einigen Wochen abgedreht wurden. Auch Kate Winslet, Leo Woodall und Anya Taylor-Joy gehören zur Besetzung des neuen Films.

Die Handlung spielt zwischen den Ereignissen von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe: Die Gefährten". Im Mittelpunkt steht die Suche nach Gollum, die Gandalf und Aragorn nach Bilbo Beutlins 111. Geburtstag beginnen. Die Geschichte setzt ein, bevor Frodo zu seiner gefährlichen Reise aufbricht. Dabei soll die Jagd nach der geheimnisvollen Kreatur eine bisher kaum beleuchtete Phase der Mittelerde-Geschichte zeigen.

Auch hinter den Kulissen setzen die Macher auf bewährte Kräfte: Fran Walsh und Philippa Boyens arbeiten erneut am Drehbuch, während "Herr der Ringe"-Mastermind Peter Jackson als Produzent mit an Bord ist.