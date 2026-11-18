i Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat Rumänien erschüttert. istock Handy-Alarm sorgt für Panik Stärke 5,7! Erdbeben erschüttert Rumänien Ein Erdbeben der Stärke 5,7 hat Rumänien erschüttert. Eine fehlerhafte Warnung auf Android-Handys sorgte zusätzlich für Panik und zahlreiche Notrufe. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein heftiges Erdbeben hat in der Nacht auf Mittwoch zahlreiche Menschen in Rumänien aus dem Schlaf gerissen. Für zusätzliche Aufregung sorgte eine Warnung auf Android-Handys, die das Beben deutlich stärker einstufte als es tatsächlich war.

Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 5,7. Das Zentrum lag in der Region Vrancea am östlichen Karpaten-Knie. Zwei Menschen wurden laut Katastrophenschutz durch umstürzende Möbel in ihren Wohnungen verletzt. Größere Schäden blieben offenbar aus.

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Zahlreiche Notrufe wegen Panik

Besonders die lauten Warnsignale auf Smartphones sorgten für Verunsicherung. Viele Betroffene erlitten Panikattacken und verständigten die Einsatzkräfte. Das internationale System "Android Earthquake Alerts" hatte zunächst eine Stärke von 6,5 gemeldet. Das Forschungsinstitut für Erdphysik in Bukarest bestätigte hingegen 5,7.

Rumäniens Katastrophenschutzchef Raed Arafat erklärte, dass die Behörden bewusst auf solche Warnungen verzichten. Sie würden unnötige Panik auslösen und im Ernstfall ohnehin zu spät kommen.

Die Erinnerung an die Erdbebenkatastrophe von 1977 ist in Rumänien bis heute präsent. Damals kamen bei einem Beben der Stärke 7,4 mehr als 1.500 Menschen ums Leben, rund 35.000 Wohnungen wurden zerstört.