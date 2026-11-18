i Russland soll einen blutigen Anschlag in Polen geplant haben, um die Ukraine dafür verantwortlich zu machen. Reuters Perfider Plan aufgeflogen Blutbad geplant! Polen vereitelt Putins Anschlagsplan Russland soll einen blutigen Anschlag in Polen geplant haben, um die Ukraine dafür verantwortlich zu machen. Die Attacke wurde offenbar verhindert. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein geplanter Sabotageanschlag an der Grenze zwischen Polen und der russischen Exklave Kaliningrad soll in letzter Minute verhindert worden sein. Laut der polnischen Zeitung "Rzeczpospolita" wollten russische Geheimdienste eine Attacke mit zahlreichen Todesopfern inszenieren und anschließend der Ukraine die Schuld geben.

Hinter den Plänen soll der russische Militärgeheimdienst GRU gesteckt haben. Neben einem Angriff auf polnischem Boden sei auch eine inszenierte Attacke in Russland vorgesehen gewesen. Damit wollte Moskau laut dem Bericht einen Vorwand für eine Eskalation schaffen und die internationale Unterstützung für Kiew schwächen.

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Falsche Spuren sollten Ukraine belasten

Die mutmaßlichen Täter sollten gezielt Hinweise auf eine ukrainische Beteiligung hinterlassen. Laut einer Quelle hätten die eingeschleusten Personen möglicherweise erschossen oder mit manipulierten Beweisen aufgegriffen werden sollen. Die russischen Planer hätten dabei mit einer hohen Zahl an Opfern gerechnet.

Auf die Gefahr wurden polnische Sicherheitsbehörden offenbar durch NATO-Partner aufmerksam. Diese hatten auf russischer Seite der Grenze verdächtige Geheimdienstoffiziere entdeckt. Auch die baltischen Staaten erhielten Warnungen.

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Polen schickte Eliteeinheiten

Warschau reagierte mit einer groß angelegten Sicherheitsoperation. Polizei, Grenzschutz und Geheimdienste verstärkten ihre Präsenz, zudem wurden Eliteeinheiten in die Grenzregion verlegt. Auch Drohnen kamen zum Einsatz.

Polens Geheimdienst-Koordinator Tomasz Siemoniak bestätigte, dass die Behörden eine ernsthafte Gefahr gesehen hätten: "Wenn wir bestimmte Schritte unternommen haben, dann deshalb, weil wir zu dem Schluss gekommen sind, dass eine reale Bedrohung bestand. Entsprechende Maßnahmen wurden vom Grenzschutz, von der Polizei und vom Militär ergriffen."