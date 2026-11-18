i Eine TV-Debatte in Armenien eskalierte völlig. Screenshot 1TV "Politische Prostituierte" Eklat im TV! Polit-Debatte endet in wilder Schlägerei Eine TV-Debatte in Armenien eskalierte völlig. Nach heftigen Beleidigungen flogen die Fäuste – der Sender zeigte alles unzensiert. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 08:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine politische Diskussion im armenischen Fernsehen ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Statt Argumenten flogen bei der Sendung "Die große Debatte" plötzlich die Fäuste. Der Vorfall sorgt nun auch bei der Medienaufsicht für Kritik.

In der Talkshow des öffentlich-rechtlichen Senders 1TV gerieten der Politologe Harutyun Mkrtchyan und der Journalist Boris Murazi heftig aneinander. Zunächst lieferten sich die beiden einen verbalen Schlagabtausch. Laut dem Nachrichtenportal Hetq fiel dabei auch die Bezeichnung "politische Prostituierte".

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Beleidigungen enden in Handgreiflichkeiten

Mkrtchyan beschuldigte seinen Kontrahenten schließlich, dem ehemaligen armenischen Präsidenten sexuelle Dienste erwiesen zu haben. Daraufhin eskalierte die Auseinandersetzung und die beiden wurden handgreiflich.

Obwohl die Sendung vorab aufgezeichnet worden war, zeigte 1TV am 15. November die gesamte Szene inklusive der Beleidigungen und der körperlichen Auseinandersetzung. Das rief die armenische Medienaufsicht auf den Plan, die den Sender dafür kritisierte, die betreffenden Passagen nicht entfernt zu haben.

Der Vorsitzende des öffentlich-rechtlichen Rundfunkrats, Vasak Darbinyan, verteidigte hingegen die Ausstrahlung. Seiner Ansicht nach sei es richtig gewesen, den Zuschauern das tatsächliche Verhalten der beiden Gäste zu zeigen, anstatt die Szenen zu beschönigen.