i Bestseller-Autorin Corinne Hofmann rund um die Frankfurter Buchmesse 2015. Archivbild imago/Sven Simon "Die weiße Massai" Corinne Hofmann trauert – ihre große Liebe ist tot Große Trauer um Lketinga Leparmorijo: Der Ex-Mann der bekannten Bestsellerautorin Corinne Hofmann ist in Kenia verstorben. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 19:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ihrer außergewöhnlichen Liebesgeschichte haben Corinne Hofmann und Lketinga Leparmorijo Millionen Menschen berührt. Nun muss die 66-jährige Schweizer Autorin Abschied nehmen. Laut 20 Minuten machte sie die traurige Nachricht auf Facebook öffentlich. Lketinga war der Vater ihrer gemeinsamen Tochter Napirai, die heute 37 Jahre alt ist. Über die Todesursache hat Hofmann nichts verraten.

"Er hat mein Leben geprägt wie niemand anderes", schrieb sie auf Facebook. Er werde immer in Erinnerung bleiben. Außerdem kündigte Hofmann an, auch weiterhin Lketingas Frau sowie dessen Kinder zu unterstützen.

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Hofmann gab ihr Leben in der Schweiz auf

Die bewegende Geschichte der beiden begann 1986 während eines Urlaubs in Kenia. Hofmann, die damals mit ihrem Verlobten unterwegs war, verliebte sich in den Samburu-Krieger Lketinga. Sie löste die Verlobung, verkaufte ihr Brautmodengeschäft in Biel und zog zu ihm nach Kenia. Dort lebte sie in einem abgelegenen Dorf unter einfachsten Bedingungen. Die beiden heirateten, 1989 kam Tochter Napirai auf die Welt.

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Das gemeinsame Leben war nicht einfach: Gesundheitliche Probleme, große kulturelle Unterschiede und Eifersucht belasteten die Beziehung. Nach rund drei Jahren kehrte Hofmann 1990 mit ihrer Tochter zurück in die Schweiz.

Buch wurde zum internationalen Hit

Ihre Erlebnisse hat Hofmann später im Buch "Die weiße Massai" verarbeitet, das 1998 erschien. Das Werk wurde mehr als drei Millionen Mal verkauft und in 30 Sprachen übersetzt. 2005 kam die Verfilmung mit Nina Hoss in der Hauptrolle ins Kino. Der Film lockte rund 2,5 Millionen Besucher an und war einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme des Jahres.

Der Kontakt zu Lketinga riss auch nach der Trennung nicht völlig ab. 2004 besuchte Hofmann ihn in Kenia wieder. Später lernte auch Tochter Napirai ihren Vater und dessen Familie kennen. Lketinga gründete eine neue Familie und lebte im kenianischen Dorf Lulu.