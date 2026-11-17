i Die Australierin trug das Kind des missbrauchten Schülers aus. iStock "Ein Albtraum ohne Ende" Lehrerin missbraucht Schüler (12) und bekommt Baby Eine Lehrerin (34) missbrauchte ihren jungen Schüler und bekam ein Kind von ihm. Jetzt wurde die Australierin zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 19:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein erschütternder Missbrauchsfall beschäftigt Australien: Eine Musiklehrerin (34) hat über ein Jahr lang einen minderjährigen Schüler sexuell missbraucht und später sogar ein Kind von ihm bekommen. Am Dienstag wurde Naomi Tekea C. von einem Gericht in Perth zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Frau hatte sich in zwölf Anklagepunkten schuldig bekannt.

Wie der australische Sender ABC berichtet, war der Bub zu Beginn des Missbrauchs erst zwölf Jahre alt. Die Taten erstreckten sich über mehr als ein Jahr, in dem der Schüler 13 Jahre alt wurde. Aufgeflogen war die Lehrerin schließlich durch Überwachungskameras im Haus der Mutter des Buben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Lehrerin hatte Schlüssel zum Elternhaus

Kennengelernt hatte die 34-Jährige den Schüler im Jahr 2023 an einer Schule in Mandurah. Der Bub spielte in einer Band, die von der Musiklehrerin betreut wurde. Mit der Zeit freundete sich die Frau auch mit seiner Mutter an.

Google Map anzeigen

Selbst nachdem der Jugendliche die Schule gewechselt hatte, hielt die Lehrerin engen Kontakt. Sie brachte ihn mit dem Auto zum Unterricht und besaß sogar einen Schlüssel zu seinem Zuhause. Dort kam es zu den ersten Missbrauchstaten.

Die Frau machte dem Schüler Geschenke, überwachte seine Aktivitäten in sozialen Netzwerken und setzte ihn mit Nachrichten unter Druck. Unter anderem drohte sie, ein bezahltes Musikabonnement zu kündigen, falls er ihr nicht antwortete.

Lehrerin wollte weitere Kinder mit Buben

Im Mai 2025 wurde die Frau schwanger. Vor Gericht kam heraus, dass sie dem Schüler sogar gesagt hatte, sie wolle weitere Kinder mit ihm bekommen. Im Jänner 2026 brachte sie eine Tochter zur Welt.

Wenige Wochen zuvor hatte die Mutter des Buben die Polizei eingeschaltet. Im Dezember 2025 wurde die Lehrerin festgenommen.

Die Bilder des Tages i ?

Richter spricht von schwerem Vertrauensbruch

Vor Gericht betonte Staatsanwalt Mark Nicol, dass der Missbrauch für den besonders verletzlichen Jugendlichen wahrscheinlich lebenslange Folgen haben werde.

Richter John Prior bezeichnete die Taten als schweren Vertrauensbruch. Auch wenn die Angeklagte Gefühle für den Buben entwickelt habe, sei dieser rechtlich nicht in der Lage gewesen, in sexuelle Handlungen einzuwilligen. Die Frau habe das Alter des Kindes genau gekannt.

Das Gericht verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von achteinhalb Jahren. Frühestens nach sechseinhalb Jahren kann Naomi Tekea C. auf Bewährung entlassen werden. Vor Gericht brach sie in Tränen aus, als der Staatsanwalt erklärte, ihre Tat sei für den missbrauchten Buben und seine Familie ein "endloser Albtraum".

Laut Gericht könnte ihre neugeborene Tochter zunächst etwa ein Jahr bei ihr im Gefängnis bleiben. Die Angeklagte hat auch einen Sohn aus ihrer früheren Ehe.