i US-Bürger sollen auf Christkindlmärkten und großen Menschenversammlungen vorsichtig sein. iStock Weihnachtsmärkte & Co. Terror-Gefahr in Europa – US-Botschaften schlagen Alarm Die USA warnen vor möglicher Terror-Gefahr in Europa. Besonders Weihnachtsmärkte und große Menschenansammlungen könnten betroffen sein. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 15:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die US-Botschaften sind alarmiert: Der Grund ist die Terror-Gefahr zur Weihnachtszeit in Europa. Sie riefen die US-Bürger in zahlreichen europäischen Ländern dazu auf wachsam zu sein. Es wurden Sicherheitswarnungen veröffentlicht.

Besonders "große Menschenansammlungen und öffentliche Veranstaltungen" können eine Gefahr darstellen. Es wird vor "Terrorgruppen und Kriminellen" gewarnt. Diese könnten "ohne oder nur mit geringer Vorwarnung zuschlagen".

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Weihnachtsmärkte als Ziel

Konkret geht es dabei um Weihnachtsmärkte, Verkehrsknotenpunkte, Einkaufszentren, Gotteshäuser und andere öffentliche Bereiche. Besucher von beliebten Touristengebieten werden angewiesen auf ihre Umgebung zu achten und den Anweisungen der Polizei und Rettungskräfte zu folgen.

Zudem sei in ganz Europa während der Feiertage mit Beeinträchtigungen im Reiseverkehr und Alltagsleben zu rechnen. Als Gründe werden Streiks und Demonstrationen genannt. Auch auf zahlreiche falsche Bombendrohungen gegen die Zivilluftfahrt, zu denen es im November kam, wurde hingewiesen.

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Daher sollten US-Bürger die lokalen Nachrichten verfolgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Um Sicherheitsinformationen zu den jeweiligen Reisezielen zu erhalten, sollten sich die US-Touristen beim "Smart Traveler Enrollment Program" anmelden.