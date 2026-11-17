i Eine Vulcan-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens ULA startet am 15. November 2026 mit Amazon-Leo-Satelliten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Die Mission scheiterte kurz nach dem Start. IMAGO/UPI Photo Mission gescheitert Amazon-Rakete mit 40 Internet-Satelliten abgestürzt Schwerer Rückschlag für Amazon: Eine Vulcan-Rakete versagte am Sonntag kurz nach dem Start in Florida. Alle 40 Satelliten sind verloren. Von Nick Wolfinger 17.11.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Rückschlag für Amazon im Wettlauf um das Internet aus dem Weltall! Am Sonntag startete eine Vulcan-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. An Bord befanden sich 40 Satelliten für das Internetprojekt Amazon Leo. Doch nur rund zehn Minuten nach dem Abheben kam es zu einer folgenschweren Panne.

Wie der Raketenbetreiber United Launch Alliance (ULA) bestätigte, trat während des Flugs eine technische Störung auf. Die Rakete konnte ihre Fracht nicht in die vorgesehene Umlaufbahn bringen. Die gesamte Mission samt aller 40 Satelliten ging verloren.

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Was genau die Katastrophe ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Der Vorfall wird nun untersucht.

Erstmals scheitert eine Mission komplett

Für ULA, ein Gemeinschaftsunternehmen der US-Rüstungskonzerne Boeing und Lockheed Martin, ist der Fehlschlag besonders bitter. Seit der Gründung im Jahr 2006 hatte das Unternehmen noch nie eine komplette Mission verloren.

Dabei stand die Vulcan-Rakete bereits zuvor wegen technischer Probleme unter Beobachtung. Bei zwei früheren Flügen waren Unregelmäßigkeiten an den Feststoffboostern aufgetreten. Die Satelliten konnten damals trotzdem erfolgreich ins All gebracht werden.

Auch die Triebwerke des Typs BE-4, die vom Raumfahrtunternehmen Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos geliefert werden, waren bereits Gegenstand technischer Untersuchungen. Ob sie beim jüngsten Fehlschlag eine Rolle spielten, ist noch offen.

Die neue Panne könnte nun dazu führen, dass die Vulcan-Rakete für mehrere Monate am Boden bleiben muss.

Amazon kämpft gegen Elon Musks Starlink

Besonders hart trifft der Rückschlag Amazon. Der Online-Riese will mit seinem Satellitennetz Amazon Leo dem erfolgreichen Internetdienst Starlink von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX Konkurrenz machen.

Bis zum gescheiterten Start hatte Amazon seit 2025 insgesamt 398 Satelliten bei 14 Missionen ins All gebracht. Für die geplante weltweite Versorgung werden allerdings 3.236 Satelliten benötigt.

Damit hatte Amazon bisher erst rund zwölf Prozent seines geplanten Satellitennetzes aufgebaut. Noch 2026 wollte der Konzern mit ersten Internetdiensten starten.

Weitere Verzögerungen drohen

Anders als SpaceX ist Amazon für den Transport seiner Satelliten auf externe Raketenanbieter angewiesen. Technische Probleme bei den Partnerunternehmen können den Aufbau des Netzwerks daher erheblich verzögern.

Amazon betonte nach dem Fehlschlag dennoch sein Vertrauen in ULA. Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Raketenbetreiber aus dem Vorfall lernen und seine langfristigen Pläne umsetzen werde.

Die Bilder des Tages i ?

Während Amazon um jeden neuen Satelliten kämpfen muss, hat Konkurrent Starlink bereits mehr als 11.000 Satelliten im All. Der Abstand zwischen den beiden Unternehmen könnte nach der jüngsten Panne noch größer werden.