i Beim Sohn von Ibrahim Ibrahim (Mitte) fand wohl eine Hausdurchsuchung statt. APA-Images / dpa / Sven Kaeuler Kriegswaffen im Fokus Hausdurchsuchung bei Sohn von Anti-Israel-Aktivist Nach dem Wirbel um Ibrahim Ibrahim gerät nun auch sein Sohn ins Visier der Ermittler. In Berlin gab es eine Razzia. Es geht um Kriegswaffen. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 13:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zuletzt sorgte Ibrahim Ibrahim (70) im Zusammenhang mit der Berliner Linken für Wirbel. Laut einem "Spiegel"-Bericht soll die Frontfrau der Partei, Elif Eralp, sich vor diesem fürchten. Noch zuvor war der Anti-Israel-Aktivist auf der Wahlparty der Linken in der deutschen Hauptstadt aufgetaucht.

Nun sorgt allerdings sein Sohn (38) für Schlagzeilen. Wie die "Bild" berichtet, soll es an dessen Adresse zu einer Hausdurchsuchung gekommen sein. Demnach werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz gegen den 38-Jährigen ermittelt.

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Es gehe dabei um den Besitz bzw. Erwerb von Waffen durch den Sohn des Terror-Unterstützers. Schauplatz der Hausdurchsuchung soll eine Wohnung in der Derfflingerstraße in Berlin-Tiergarten gewesen sein.

Wer ist Ibrahim Ibrahim?

Auf der Wahlparty posierte Ibrahim noch für ein Foto mit dem Linke-Abgeordneten Ferat Kocak. Entsprechende Medienberichte folgten. Der Politiker geriet daraufhin unter Druck. Auch Chat-Verläufe und Kontakte zu Angehörigen der Familie Remmo standen im Fokus der Vorwürfe.

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Laut dem Verein democ, welcher sich mit demokratiefeindlichen Bewegungen beschäftigt, gilt Ibrahim als langjähriger Aktivist, der die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) unterstützt.

Besonders brisant: Im jüngsten Bericht des Berliner Verfassungsschutzes wird darauf hingewiesen, dass sowohl die EU als auch die USA die PFLP als terroristische Organisation einstufen.