i Dramatische Szenen in Krakau: Das kleine Mädchen sucht verzweifelt Schutz, während Geschosse in unmittelbarer Nähe einschlagen. X/Screenshot / "Heute"-Montage Schock-Video aufgetaucht Mädchen entging Kugelhagel von Krakau nur knapp Ein neues Video vom Anschlag in Krakau zeigt erschütternde Szenen: Ein kleines Mädchen sucht verzweifelt Schutz, während Kugeln neben ihm einschlagen. Von Nick Wolfinger 17.11.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind dramatische Sekunden, die eine Überwachungskamera in der polnischen Stadt Krakau festgehalten hat. Während des Anschlags am 7. November gerät ein kleines Mädchen mitten in den Kugelhagel. Zwei Geschosse schlagen unmittelbar neben dem Kind ein. Wie durch ein Wunder bleibt es unverletzt.

Mädchen sucht verzweifelt Schutz

Auf den Aufnahmen ist zunächst zu sehen, wie zahlreiche Menschen auf einer Straße in der Krakauer Altstadt flanieren. Plötzlich bricht Panik aus und innerhalb weniger Sekunden zerstreut sich die Menge. Mitten auf der Straße bleibt ein kleines Kind plötzlich alleine zurück!

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Mädchen beginnt, nachdem es seine Begleiter nicht mehr sieht, intuitiv mit der flüchtenden Menschenmenge mitzulaufen – dreht sich aber nach einem Augenblick wieder um, um in Richtung desselben Geschäftes, in das ihre Begleiter geflüchtet sind, zu laufen.

Zwei Schüsse verfehlen Kind nur knapp

Ein schwerer Fehler, denn plötzlich steht das Kind ganz alleine vor dem Gebäude, während alle anderen Menschen längst geflohen sind. Und tatsächlich: der herzlose Täter nimmt das Kind sofort ins Visier! Zwei Schüsse schlagen direkt hintereinander vor und hinter dem Mädchen in die Hausmauer einschlagen – das Kind läuft verzweifelt hin und her.

Nach einem weiteren Augenblick drückt das Kind gegen die Glasfassade des Geschäfts, in das ihre erwachsene Begleitperson und mutmaßliches Geschwisterchen hineingelaufen sind. Doch die Glastür gab nicht nach. Erneut läuft das Kind auf die Straße – als plötzlich ein Mann vorbeigelaufen kommt.

Passant wird zum Lebensretter

Der unbekannte junge Mann bemerkt das Mädchen und reagiert sofort. Obwohl er selbst gerade um sein Leben zu laufen scheint, hält er kurz an und nimmt das Mädchen in den Arm, um es in Sicherheit zu bringen.

Wer das Mädchen ist und wie alt es genau ist, ist bisher nicht bekannt. Polnischen Medienberichten zufolge dürfte es sich um ein erst wenige Jahre altes Kind handeln.

Eine öffentliche Stellungnahme der Familie ist bisher nicht bekannt. Laut den bisherigen Berichten blieb das Mädchen unverletzt.

Sechs Tote bei Anschlag in Krakau

Bei dem Anschlag am 7. November hatte ein 24-jähriger Mann aus einem Auto heraus auf Passanten geschossen. Sechs Menschen kamen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Unter den Todesopfern war auch eine Niederösterreicherin. Ihr Ehemann wurde verletzt. Der Angreifer starb später an seinen Verletzungen.

Die Bilder des Tages i ?

Für das kleine Mädchen endete die lebensgefährliche Situation jedenfalls glimpflich. Über seine Familie und die Hintergründe der dramatischen Flucht ist bislang nur wenig bekannt.