i Der digitale Euro wird bald zur Realität. Am nächstjährigen Pilotprojekt sollen zwei österreichische Banken teilnehmen. iStock / Getty Images Pilotprojekt startet Euro wird digital – diese Austro-Banken sind betroffen Der digitale Euro soll die Abhängigkeit von US-Zahlungsdienstleistern senken. 2027 startet ein Pilotprojekt, zwei österreichische Banken machen mit. Von Nicolas Kubrak 17.11.2026, 13:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der digitale Euro steht bereits in den Startlöchern. Schon am Mittwoch könnte es auf EU-Ebene zur politischen Einigung kommen. Die irische Ratspräsidentschaft drängt bei den Trilogverhandlungen am 18. November auf einen Abschluss. Doch einige Streitpunkte – allen voran das Gebührenmodell – sind noch offen.

Geschäfte müssen digitalen Euro akzeptieren

Laut der EU handelt es sich beim digitalen Euro um eine ergänzende, europäische Bezahlfunktion, die dem digitalen Zeitalter gerecht werden soll. Aktuell kontrollieren die USA mit Mastercard, Visa oder Paypal fast ausschließlich den Markt der bargeldlosen Zahlungen. "Entweder wir machen die amerikanischen Zahlungsdienstleister noch reicher, oder wir stärken endlich die europäische Souveränität", betonen Insider in Brüssel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der digitale Euro soll darüber hinaus gesetzliches Zahlungsmittel werden; Geschäfte, in denen man bereits mit der Karte zahlen kann, müssen ihn also grundsätzlich akzeptieren. Ausnahmen soll es bei kleinen Händlern geben, die ausschließlich Bargeld annehmen.

Bargeld wird ergänzt, nicht ersetzt

Die Einführung des digitalen Euro bedeutet aber keinesfalls das Ende des Bargelds. "Bargeld muss auch künftig allgemein verfügbar sein und in der Praxis angenommen werden", betonte Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), unlängst. Die EZB unterstütze strenge Rechtsvorschriften zur verpflichtenden Annahme von Bargeld sowie zur Sicherstellung des Zugangs zu Bargeld im gesamten Euroraum.

Pilotprojekt mit zwei Austro-Banken

Die Vorbereitungen laufen jedenfalls bereits auf Hochtouren: Die EZB plant für die zweite Jahreshälfte 2027 den Start eines zwölfmonatigen Pilotprojekts. 36 ausgewählte Zahlungsdienstleister sollen dabei helfen, den digitalen Euro unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, könnte der digitale Euro bereits 2029 eingeführt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Spannend: Unter den 36 ausgewählten Zahlungsdienstleistern befinden sich auch zwei österreichische Banken – die BAWAG und die Raiffeisen Bank International (RBI). Zudem nimmt die italienische Großbank UniCredit, zu der auch die Bank Austria gehört, am Pilotprojekt teil.

WKO sieht offene Fragen

Doch noch ist nicht alles unter Dach und Fach. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) warnt vor einem übereilten Abschluss der Trilogverhandlungen. Aus Sicht der Kreditwirtschaft könnten dadurch wichtige Fragen – etwa zu Gebühren und Haltelimits – ungelöst bleiben und auf spätere Verhandlungen verschoben werden. Das könnte wiederum den Zeitplan für die geplante Einführung im Jahr 2029 gefährden.