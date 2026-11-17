Der digitale Euro steht bereits in den Startlöchern. Schon am Mittwoch könnte es auf EU-Ebene zur politischen Einigung kommen. Die irische Ratspräsidentschaft drängt bei den Trilogverhandlungen am 18. November auf einen Abschluss. Doch einige Streitpunkte – allen voran das Gebührenmodell – sind noch offen.
Laut der EU handelt es sich beim digitalen Euro um eine ergänzende, europäische Bezahlfunktion, die dem digitalen Zeitalter gerecht werden soll. Aktuell kontrollieren die USA mit Mastercard, Visa oder Paypal fast ausschließlich den Markt der bargeldlosen Zahlungen. "Entweder wir machen die amerikanischen Zahlungsdienstleister noch reicher, oder wir stärken endlich die europäische Souveränität", betonen Insider in Brüssel.
Der digitale Euro soll darüber hinaus gesetzliches Zahlungsmittel werden; Geschäfte, in denen man bereits mit der Karte zahlen kann, müssen ihn also grundsätzlich akzeptieren. Ausnahmen soll es bei kleinen Händlern geben, die ausschließlich Bargeld annehmen.
Die Einführung des digitalen Euro bedeutet aber keinesfalls das Ende des Bargelds. "Bargeld muss auch künftig allgemein verfügbar sein und in der Praxis angenommen werden", betonte Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), unlängst. Die EZB unterstütze strenge Rechtsvorschriften zur verpflichtenden Annahme von Bargeld sowie zur Sicherstellung des Zugangs zu Bargeld im gesamten Euroraum.
Die Vorbereitungen laufen jedenfalls bereits auf Hochtouren: Die EZB plant für die zweite Jahreshälfte 2027 den Start eines zwölfmonatigen Pilotprojekts. 36 ausgewählte Zahlungsdienstleister sollen dabei helfen, den digitalen Euro unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, könnte der digitale Euro bereits 2029 eingeführt werden.
Spannend: Unter den 36 ausgewählten Zahlungsdienstleistern befinden sich auch zwei österreichische Banken – die BAWAG und die Raiffeisen Bank International (RBI). Zudem nimmt die italienische Großbank UniCredit, zu der auch die Bank Austria gehört, am Pilotprojekt teil.
Doch noch ist nicht alles unter Dach und Fach. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) warnt vor einem übereilten Abschluss der Trilogverhandlungen. Aus Sicht der Kreditwirtschaft könnten dadurch wichtige Fragen – etwa zu Gebühren und Haltelimits – ungelöst bleiben und auf spätere Verhandlungen verschoben werden. Das könnte wiederum den Zeitplan für die geplante Einführung im Jahr 2029 gefährden.