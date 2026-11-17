Schreckmoment für Papst Leo XIV. in Peru! Als der 71-Jährige am Montag im offenen Papamobil durch die jubelnde Menschenmenge in Lima fuhr, traf ihn plötzlich ein Rosenkranz knapp neben dem rechten Auge. Der Papst verzog das Gesicht, drehte sich weg und griff sich an die Schläfe.
Bei solchen Fahrten ist es durchaus üblich, dass Gläubige dem Kirchenoberhaupt kleine Geschenke wie T-Shirts, Kuscheltiere oder Rosenkränze zuwerfen. Diesmal bemerkte Leo XIV. die Gebetskette offenbar zu spät.
Er konnte seine Fahrt aber fortsetzen und zeigte auch bei der anschließenden Messe vor rund 1,5 Millionen Menschen keine sichtbaren Verletzungen.
Auf dem Rückflug nach Rom nahm Leo XIV. den Zwischenfall mit Humor. "Jemand wollte mir einen Rosenkranz schenken und hat das vielleicht etwas zu enthusiastisch getan", sagte er lachend vor Journalisten.
Dann scherzte der Papst über den ungewöhnlichen Treffer: "Das sind Dinge, die man im Herzen trägt - und manchmal wohl auch im Auge!"