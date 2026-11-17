i Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endete in Deutschland tödlich. Ein Mädchen (13) wurde von einem Auto erfasst und starb. APA-Images / dpa / Ralf Hettler 13-Jährige totgerast Todesfahrt! Lenker (32) kam erst aus dem Gefängnis Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei endete in Deutschland tödlich. Ein Mädchen (13) wurde von einem Auto erfasst und starb. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montagabend bei einer Verfolgungsjagd im deutschen Sailauf bei Aschaffenburg ums Leben gekommen. Zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren wurden nach dem tödlichen Unfall festgenommen. Einer der beiden war laut "Bild" erst im Jänner aus dem Gefängnis entlassen worden.

Gegen 18.45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Mitsubishi mit gestohlenen Kennzeichen. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchtete der Lenker. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

An einer Bushaltestelle erweckte der Fahrer zunächst den Eindruck, stehen bleiben zu wollen. Stattdessen beschleunigte er erneut. Wenig später überholte er nach ersten Erkenntnissen einen Kia rechts über den Gehweg und stieß dabei mit diesem sowie einem Audi zusammen. Der Vorfall ereignete sich außerhalb des Sichtfelds der verfolgenden Polizisten. Eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind, die im Audi saßen, erlitten leichte Verletzungen.

Mädchen hinter Hecke entdeckt

Erst während der Unfallaufnahme wurde das ganze Ausmaß des Unglücks sichtbar. Feuerwehrleute entdeckten hinter einer unbeleuchteten Hecke eine leblose 13-Jährige. Das Mädchen war laut Polizei auf dem Gehsteig vom Mitsubishi erfasst und durch die Wucht des Aufpralls hinter die Hecke geschleudert worden.

"Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Behandlung durch einen Notarzt konnte tragischerweise nur noch deren Tod festgestellt werden", erklärte ein Polizeisprecher.

Die Bilder des Tages i ?

Verdächtige könnten in U-Haft kommen

Der 32-jährige Lenker und sein 34-jähriger Beifahrer wurden noch an der Unfallstelle vorläufig festgenommen. Beide erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Laut "Bild" handelt es sich um Dennis F. und Jerome K. Beide besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Kriminalpolizei untersucht nun die Hintergründe. Ein Sachverständiger soll den Unfallhergang rekonstruieren. Die Staatsanwaltschaft will am Dienstag entscheiden, ob die beiden Männer einem Richter vorgeführt werden. Im Raum stehen der Anfangsverdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie eines Tötungsdelikts. Den Verdächtigen droht Untersuchungshaft.