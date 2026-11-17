i Selenskyj sprach von einer "beispiellosen Operation". APA-Images / AFP / UKRAINIAN SECURITY SERVICE, IMAGO / ANP (KI-generiert) "Beispiellose Operation" Selenskyj jubelt über Teileinsturz von Krim-Brücke Schwerer Schlag gegen Putins Prestige-Projekt: Die Krim-Brücke ist teilweise eingestürzt. Selenskyj sprach von einer "beispiellosen Operation". Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Dienstag hat die Ukraine Krim-Brücke über die Straße von Kertsch ins Visier genommen und offenbar einen symbolischen, logistischen und militärischen Wirkungstreffer erzielt. Denn: Ein gewaltiger Stahlbogen und der darunterliegende Fahrbahnabschnitt stürzten ins Wasser. Die Straßenverbindung zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim ist damit unpassierbar.

Die Krim-Brücke gilt als Prestige-Projekt von Kreml-Chef Wladimir Putin. Im Jahr 2017 hatte der russische Machthaber sie höchstpersönlich eröffnet. Nun zeigen mehrere Bilder im Netz das ganze Ausmaß der Schäden. Neben der Krim-Brücke wurde auch die Eisenbahnbrücke beschossen. Sie wurde dabei offenbar beschädigt.

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Schwere Auswirkungen auf Verkehr

Für die Russen dürften die Folgen schwer sein. Wie bereits berichtet, wurde nach dem Angriff sofort der Auto- und Zugverkehr über die rund 19 Kilometer lange Brücke eingestellt. Während der Straßenabschnitt durch den Einsturz weiterhin unpassierbar ist, konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Auch der Schiffsverkehr wurde beeinträchtigt. Die Trümmer des Stahlbogens sollen die Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer blockieren.

Aus dem Kreml hieß es, dass Putin über den Angriff informiert worden sei. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte unterdessen an, die schwer beschädigte Brücke wieder aufzubauen. Sie werde danach sogar besser sein als zuvor.

Selenskyj postet Video von Angriff

Während Moskau seine Wunden leckt, herrscht in Kiew Jubelstimmung. Präsident Wolodymyr Selenskyj postete auf X ein Video der Attacke und bedankte sich bei den Einsatzkräften. Er sprach von einer "beispiellosen Operation". Laut dem ukrainischen Staatschef habe es sich um einen Vergeltungsschlag gehandelt.

" Russland greift täglich unsere Infrastruktur an, darunter Brücken in Saporischschja, Dnipro, Kiew und der Region Odessa. Wir bauen unsere Infrastruktur wieder auf. Aber wir erinnern Russland auch daran, dass der Krieg immer dorthin zurückkehren wird, wo er begonnen hat", so Selenskyj.

Waffensysteme ukrainischer Bauart

Laut dem ukrainischen Präsidenten kamen bei dem Angriff "Palianytsia"-Drohnen, "Ruta"-Drohnen, "Neptun"-Raketen und "Flamingo"-Marschflugkörper zum Einsatz. Wie die "Krone" berichtet, handle es sich dabei um Waffensysteme, die in der Ukraine gebaut wurden. Im Vorfeld der Operation habe die ukrainische Armee mehrere Wochen Luftabwehrsysteme, Radaranlagen, Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung und andere ausgewählte Ziele zerstört.

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Um die Waffen dafür herzustellen, nutzen die Ukrainer Einzelkomponenten von westlichen Unterstützern. Auch die Kommunikations- und Aufklärungsebene sind von ausländischer Technik abhängig. Unklar ist, ob bei dem Einsatz auch das Satelliten-Netzwerk Starlink verwendet wurde.

Ebenfalls bleibt abzuwarten, ob die Russen die Brücke wieder so schnell reparieren können wie bei den vorherigen Angriffen. Darauf müssen zwei Millionen Zivilisten und eine große Zahl Soldaten, die sich auf der Krim befinden, jedenfalls hoffen. Die Halbinsel kann jetzt nur mehr per Schiff oder nahe an der Front vorbei erreicht werden.