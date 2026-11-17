Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag erneut die Krim-Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen. Dabei stürzten ein gewaltiger Stahlbogen und der darunterliegende Fahrbahnabschnitt ins Wasser.
Die Straßenverbindung zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim ist damit unpassierbar. Auch die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke wurde getroffen.
Neue Fotos und Videos zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Ein rund 227 Meter langer Stahlbogen der Straßenbrücke fehlt vollständig. Die Trümmer liegen in der Meerenge von Kertsch. CNN konnte Aufnahmen des eingestürzten Brückenteils überprüfen und geografisch zuordnen.
Bei dem Angriff setzte die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski ausschließlich im Inland entwickelte Raketen und Drohnen ein. Mit Palianytsia-Raketendrohnen wurde die Straßenbrücke attackiert, deren Stahlbogen samt darunterliegender Fahrbahn einstürzte.
Die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke wurde mit Neptune-Marschflugkörpern sowie Ruta- und FP-5-Drohnen angegriffen. Auch eine ukrainische Flamingo-Rakete kam laut Selenski zum Einsatz. Wie viele Raketen und Drohnen insgesamt abgefeuert wurden und wie viele davon ihr Ziel trafen, ist bisher nicht bekannt.
Bereits am Montag war die Brücke von ukrainischen Drohnen getroffen worden. Damals entstanden Schäden an der Konstruktion, der Autoverkehr konnte nach rund 17 Stunden zumindest eingeschränkt wieder aufgenommen werden.
Auffällig ist die Berichterstattung in Russland: Die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete zwar den erneuten Angriff auf die Krim-Brücke und die Einstellung des Autoverkehrs, erwähnte den eingestürzten Stahlbogen und die zerstörte Fahrbahn in ihrem Bericht vom Dienstagmittag jedoch mit keinem Wort.
Auch die russischen Behörden sprachen lediglich von Schäden, die noch untersucht würden. Russische Militärblogger veröffentlichten dagegen Aufnahmen der eingestürzten Konstruktion.
Die Folgen für den Verkehr sind massiv. Unmittelbar nach dem Angriff stellten die russischen Behörden sowohl den Auto- als auch den Zugverkehr über die rund 19 Kilometer lange Brücke ein. Während der Straßenabschnitt durch den Einsturz weiterhin unpassierbar ist, konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.
Der Einsturz jedoch schwerwiegende Folgen für die Schifffahrt haben. Die Trümmer des Stahlbogens liegen ausgerechnet im Bereich der wichtigen Schiffsdurchfahrt durch die Straße von Kertsch. Berichten zufolge wird dadurch die Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer blockiert.
Russlands Verkehrsministerium bestätigte Schäden an der Brücke und kündigte eine Untersuchung der Konstruktion an. Nach ersten offiziellen Angaben gab es direkt auf der Brücke keine Todesopfer.
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte unterdessen an, die schwer beschädigte Brücke wieder aufzubauen. Sie werde danach sogar besser sein als zuvor.
Wann Autos die Verbindung zwischen Russland und der Krim wieder nutzen können, ist allerdings völlig offen. Für Reisende ohne Fahrzeug steht nach russischen Angaben auch eine Fährverbindung zur Verfügung.