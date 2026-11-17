i Ein vom ukrainischen Geheimdienst veröffentlichtes Video zeigt die schwer beschädigte Krim-Brücke nach dem Angriff vom 17. November 2026. (Bild: AFP PHOTO / Ukrainian Security Service) APA-Images / AFP / UKRAINIAN SECURITY SERVICE Erste Fotos der Schäden Krim-Brücke bei Ukraine-Angriff teilweise eingestürzt Die Ukraine hat die Krim-Brücke zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen angegriffen. Diesmal stürzte ein Teil der Autofahrbahn ins Meer. Von Nick Wolfinger 17.11.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag erneut die Krim-Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen. Dabei stürzten ein gewaltiger Stahlbogen und der darunterliegende Fahrbahnabschnitt ins Wasser.

Die Straßenverbindung zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim ist damit unpassierbar. Auch die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke wurde getroffen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Neue Fotos und Videos zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Ein rund 227 Meter langer Stahlbogen der Straßenbrücke fehlt vollständig. Die Trümmer liegen in der Meerenge von Kertsch. CNN konnte Aufnahmen des eingestürzten Brückenteils überprüfen und geografisch zuordnen.

Nur ukrainische Waffen eingesetzt

Bei dem Angriff setzte die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski ausschließlich im Inland entwickelte Raketen und Drohnen ein. Mit Palianytsia-Raketendrohnen wurde die Straßenbrücke attackiert, deren Stahlbogen samt darunterliegender Fahrbahn einstürzte.

Die parallel verlaufende Eisenbahnbrücke wurde mit Neptune-Marschflugkörpern sowie Ruta- und FP-5-Drohnen angegriffen. Auch eine ukrainische Flamingo-Rakete kam laut Selenski zum Einsatz. Wie viele Raketen und Drohnen insgesamt abgefeuert wurden und wie viele davon ihr Ziel trafen, ist bisher nicht bekannt.

Bereits am Montag war die Brücke von ukrainischen Drohnen getroffen worden. Damals entstanden Schäden an der Konstruktion, der Autoverkehr konnte nach rund 17 Stunden zumindest eingeschränkt wieder aufgenommen werden.

Russische Medien verschweigen Einsturz

Auffällig ist die Berichterstattung in Russland: Die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete zwar den erneuten Angriff auf die Krim-Brücke und die Einstellung des Autoverkehrs, erwähnte den eingestürzten Stahlbogen und die zerstörte Fahrbahn in ihrem Bericht vom Dienstagmittag jedoch mit keinem Wort.

Auch die russischen Behörden sprachen lediglich von Schäden, die noch untersucht würden. Russische Militärblogger veröffentlichten dagegen Aufnahmen der eingestürzten Konstruktion.

Schiffsroute blockiert

Die Folgen für den Verkehr sind massiv. Unmittelbar nach dem Angriff stellten die russischen Behörden sowohl den Auto- als auch den Zugverkehr über die rund 19 Kilometer lange Brücke ein. Während der Straßenabschnitt durch den Einsturz weiterhin unpassierbar ist, konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Die Krim-Brücke vor und nach dem ukrainischen Angriff: Oben eine Aufnahme vom Oktober 2022, unten der am 17. November 2026 eingestürzte Brückenabschnitt. (Bild: AFP PHOTO / Ukrainian Security Service) APA-Images / AFP / HANDOUT, STRINGER

Der Einsturz jedoch schwerwiegende Folgen für die Schifffahrt haben. Die Trümmer des Stahlbogens liegen ausgerechnet im Bereich der wichtigen Schiffsdurchfahrt durch die Straße von Kertsch. Berichten zufolge wird dadurch die Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer blockiert.

Kreml kündigt Wiederaufbau an

Russlands Verkehrsministerium bestätigte Schäden an der Brücke und kündigte eine Untersuchung der Konstruktion an. Nach ersten offiziellen Angaben gab es direkt auf der Brücke keine Todesopfer.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte unterdessen an, die schwer beschädigte Brücke wieder aufzubauen. Sie werde danach sogar besser sein als zuvor.

Die Bilder des Tages i ?

Wann Autos die Verbindung zwischen Russland und der Krim wieder nutzen können, ist allerdings völlig offen. Für Reisende ohne Fahrzeug steht nach russischen Angaben auch eine Fährverbindung zur Verfügung.