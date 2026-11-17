i Nach einem ukrainischen Angriff sollen Teile der Krim-Brücke eingestürzt sein. Reuters Ukraine greift an Putins Prestige-Brücke soll teilweise eingestürzt sein Nach einem ukrainischen Angriff sollen Teile der Krim-Brücke eingestürzt sein. Russland bestätigte die Attacke, nicht aber den Einsturz. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 07:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Russland könnte ein neuer ukrainischer Angriff auf die Krim-Brücke schwerwiegende Folgen haben. Berichten zufolge sollen Teile des Bauwerks zerstört worden sein. Aufnahmen sollen die Schäden zeigen, eine Bestätigung für einen Einsturz gibt es bislang allerdings nicht.

Nach Angaben von Anton Geraschenko, einem Berater des ukrainischen Innenministeriums, setzte Kiew bei der Attacke einen Marschflugkörper des Typs FP-5 "Flamingo" ein. Von russischer Seite wurden sowohl die Angriffe als auch die anschließende Sperre der Brücke bestätigt. Ob die Konstruktion tatsächlich teilweise eingestürzt ist, blieb zunächst unklar.

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Auch Schiffsverkehr betroffen?

Besonders brisant: Den veröffentlichten Bildern zufolge könnte auch die Durchfahrt unter der Brücke blockiert sein. Damit wäre eine bedeutende Schiffsroute zwischen dem Asowschen und dem Schwarzen Meer betroffen.

Für die russischen Streitkräfte war die Verbindung lange eine zentrale Nachschubstrecke. Über sie gelangten Soldaten, Treibstoff und Ausrüstung auf die besetzte Krim und weiter in den Süden der Ukraine. Aufgrund möglicher Drohnenattacken war der Verkehr über die Brücke zuletzt jedoch bereits stark eingeschränkt.

Brücke hat für Putin hohen Stellenwert

Das Bauwerk verbindet Russland mit der 2014 völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim. Kremlchef Wladimir Putin eröffnete die Brücke einst persönlich. Seither gilt sie als wichtiges Symbol der russischen Herrschaft über die Halbinsel.

Kiew betrachtet die Verbindung hingegen als illegal errichtet und als legitimes militärisches Angriffsziel. Seit dem Beginn der russischen Großinvasion im Jahr 2022 wurde die Krim-Brücke bereits mehrmals angegriffen.