i Auf Telegram und X kursierende Aufnahmen sollen den Brand des Chemiewerks in Nischnekamsk am 15. November 2026 zeigen. X/Screenshot 1.065 Drohnen auf Russland Großbrand in russischer Chemiefabrik nach Luftangriff Massive Drohnenangriffe auf Russland! In einer Industriestadt wütet ein Großbrand, ein Mann wurde getötet, sieben Menschen verletzt. Von Nick Wolfinger 15.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Sonntag hat die Ukraine mehrere Ziele in Russland mit Drohnen angegriffen. In Nischnekamsk in der Teilrepublik Tatarstan brach ein Großbrand aus. Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen meterhohe Flammen.

Getroffen worden sein soll das Chemiewerk Nischnekamskneftechim, einer der größten petrochemischen Industriekomplexe Russlands. Die Anlage gehört zum Konzern Sibur und produziert unter anderem Kunststoffe und synthetischen Kautschuk.

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Wohnhaus beschädigt, Bewohner evakuiert

Das regionale Gesundheitsministerium bestätigte drei Verletzte. Laut Bürgermeister Radmir Beljajew wurden mehrere Industrieanlagen und ein Wohnhaus beschädigt. Die Bewohner wurden evakuiert, Einsatzkräfte waren vor Ort. Wegen der Schäden wurde vorübergehend auch die Warmwasserversorgung unterbrochen. Ob tatsächlich das Chemiewerk getroffen wurde, ist weiterhin unklar.

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Nischnekamsk liegt rund 1.200 Kilometer von der Ukraine entfernt. Bereits am 20. August und 13. September 2026 war die dortige TANECO-Ölraffinerie Ziel ukrainischer Angriffe.

Chefingenieur bei Angriff getötet

Auch in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer schlugen Drohnen zu. Ein Umspannwerk wurde getroffen, dessen Chefingenieur kam dabei ums Leben. Vier weitere Menschen wurden durch herabfallende Drohnentrümmer verletzt. Wegen der Schäden an der Stromversorgung musste auch der Zugverkehr vorübergehend eingestellt werden.

Russland meldet 1.065 abgeschossene Drohnen

Das russische Verteidigungsministerium spricht von massiven Angriffen. Nach eigenen Angaben schoss die Luftabwehr innerhalb von 24 Stunden insgesamt 1.065 ukrainische Drohnen ab, davon 533 allein in der Nacht auf Sonntag. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht.

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Mit Angriffen auf Industrieanlagen versucht die Ukraine, Russlands Kriegswirtschaft zu schwächen. Trotz der vergangene Woche wieder aufgenommenen Verhandlungen unter US-Vermittlung ist ein Waffenstillstand weiterhin nicht in Sicht.