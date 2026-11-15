Startseite Nachrichten Ukraine
Bundesheer-Oberst Reisner sprach mit
Bundesheer-Oberst Reisner sprach mit "Heute" über die Entwicklungen im Ukraine-Krieg.
APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER
Reisner im "Heute"-Gespräch

Oberst warnt: Putin könnte Österreich ins Visier nehmen

Österreich könnte ins Fadenkreuz Russlands geraten! Bundesheer-Oberst Markus Reisner warnt vor Gefahren für die heimische Infrastruktur.
Von Nicolas Kubrak und
Newsdesk Heute
15.11.2026, 07:05
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Österreich könnte ins Visier Russlands geraten! Bundesheer-Oberst Markus Reisner warnt im exklusiven "Heute"-Interview davor, dass auch die heimische Infrastruktur zum Ziel werden könnte. Selbst die Neutralität bietet keinen Schutz.

Österreich ist weit weg von der Front in der Ukraine – doch vor den Auswirkungen des Krieges ist das Land keineswegs sicher. Bundesheer-Oberst Markus Reisner (48) warnt im Gespräch mit "Heute" vor einer zunehmenden Bedrohung durch Russland.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Das ganze "Heute"-Interview findest du hier: Reisner knallhart: "Der Ukraine geht es gar nicht gut"

Österreich als wichtige Drehscheibe

Der Grund liegt vor allem in der geografischen Lage. Österreich sei eine bedeutende Logistik-Drehscheibe innerhalb Europas. Genau das könnte das Land zum Ziel machen.

"Wenn man betrachtet, dass Österreich eine ganz wichtige Rolle als Drehscheibe hat, dann kommt man automatisch ins Fadenkreuz", erklärt Reisner.

Besonders gefährdet sei dabei die kritische Infrastruktur. Als Beispiel nennt der Militärexperte einen Sabotageakt auf die transalpine Pipeline, durch den auch österreichische Standorte betroffen waren. Von dieser Pipeline führt ein Ableger nach Schwechat, über den rund 90 Prozent des heimischen Ölbedarfs transportiert werden.

Neutralität schützt nicht

Auch Österreichs Neutralität sei kein Garant für Sicherheit. Der sogenannte "Schattenkrieg" mache an Staatsgrenzen nicht halt, sondern könne auch Österreich treffen.

Reisner warnt zudem davor, die russische Aggression zu unterschätzen. Wenn ein Angreifer Teile eines anderen Landes erobere, könne das den Appetit auf weitere Gebiete wecken.

Hoffnung auf Waffenstillstand

Im Ukraine-Krieg sieht der Oberst unterdessen Chancen auf eine Entspannung. "Die Chancen darauf sind so groß wie schon lange nicht mehr", sagt Reisner mit Blick auf einen möglichen Waffenstillstand.

Von einem dauerhaften Frieden will er allerdings noch nicht sprechen. Am wahrscheinlichsten hält er derzeit ein Einfrieren des Konflikts nach koreanischem Vorbild. Dabei würde der Krieg entlang einer festgelegten Linie gestoppt, ohne dass es zu einem tatsächlichen Friedensschluss kommt.

Auch interessant

Gefährdungsstufe 4 von 5: Warnung an alle Österreicher
Putins Geheimverbindungen "gehen nicht nur in die FPÖ"
Warum Österreich derzeit kein Gewalt-Ziel Russlands ist

Für Europa findet Reisner deutliche Worte: "Europa ist sicherheitspolitisch ein Zwerg, den niemand ernst nimmt." Ohne die USA seien die europäischen Streitkräfte kaum handlungsfähig.

nico, red, 15.11.2026, 07:05
Mehr zum Thema
Markus Reisner Ukraine-Krieg Wladimir Putin Bundesheer

Weiterlesen

Weitere Storys
Österreich Russland Neutralität Hybride Kriegsführung Warnung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote