i Bundesheer-Oberst Reisner sprach mit "Heute" über die Entwicklungen im Ukraine-Krieg. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Reisner im "Heute"-Gespräch Oberst warnt: Putin könnte Österreich ins Visier nehmen Österreich könnte ins Fadenkreuz Russlands geraten! Bundesheer-Oberst Markus Reisner warnt vor Gefahren für die heimische Infrastruktur.

Newsdesk Heute Von Nicolas Kubrak und 15.11.2026, 07:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich könnte ins Visier Russlands geraten! Bundesheer-Oberst Markus Reisner warnt im exklusiven "Heute"-Interview davor, dass auch die heimische Infrastruktur zum Ziel werden könnte. Selbst die Neutralität bietet keinen Schutz.

Österreich ist weit weg von der Front in der Ukraine – doch vor den Auswirkungen des Krieges ist das Land keineswegs sicher. Bundesheer-Oberst Markus Reisner (48) warnt im Gespräch mit "Heute" vor einer zunehmenden Bedrohung durch Russland.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Österreich als wichtige Drehscheibe

Der Grund liegt vor allem in der geografischen Lage. Österreich sei eine bedeutende Logistik-Drehscheibe innerhalb Europas. Genau das könnte das Land zum Ziel machen.

"Wenn man betrachtet, dass Österreich eine ganz wichtige Rolle als Drehscheibe hat, dann kommt man automatisch ins Fadenkreuz", erklärt Reisner.

Besonders gefährdet sei dabei die kritische Infrastruktur. Als Beispiel nennt der Militärexperte einen Sabotageakt auf die transalpine Pipeline, durch den auch österreichische Standorte betroffen waren. Von dieser Pipeline führt ein Ableger nach Schwechat, über den rund 90 Prozent des heimischen Ölbedarfs transportiert werden.

Neutralität schützt nicht

Auch Österreichs Neutralität sei kein Garant für Sicherheit. Der sogenannte "Schattenkrieg" mache an Staatsgrenzen nicht halt, sondern könne auch Österreich treffen.

Reisner warnt zudem davor, die russische Aggression zu unterschätzen. Wenn ein Angreifer Teile eines anderen Landes erobere, könne das den Appetit auf weitere Gebiete wecken.

Hoffnung auf Waffenstillstand

Im Ukraine-Krieg sieht der Oberst unterdessen Chancen auf eine Entspannung. "Die Chancen darauf sind so groß wie schon lange nicht mehr", sagt Reisner mit Blick auf einen möglichen Waffenstillstand.

Die Bilder des Tages i ?

Von einem dauerhaften Frieden will er allerdings noch nicht sprechen. Am wahrscheinlichsten hält er derzeit ein Einfrieren des Konflikts nach koreanischem Vorbild. Dabei würde der Krieg entlang einer festgelegten Linie gestoppt, ohne dass es zu einem tatsächlichen Friedensschluss kommt.

Für Europa findet Reisner deutliche Worte: "Europa ist sicherheitspolitisch ein Zwerg, den niemand ernst nimmt." Ohne die USA seien die europäischen Streitkräfte kaum handlungsfähig.