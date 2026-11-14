i Ein Schweizer wanderte nach Osteuropa aus. Seit dem Ukraine-Krieg lebt er in Angst und hält einen Fluchtrucksack für den Ernstfall bereit. iStock / Getty Images / SlavkoSereda Hört täglich Maschinengewehre Er suchte Ruhe – jetzt lebt Auswanderer in Kriegsangst Maschinengewehrgeräusche, Angst vor einem Angriff und ein gepackter Rucksack: Ein Auswanderer erzählt von seinem Leben nahe dem Krieg. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 17:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Schweizer wanderte nach Osteuropa aus, um endlich Ruhe zu finden. Seit Russlands Angriff auf die Ukraine lebt er jedoch mit der Angst vor einem möglichen Krieg. Ein Fluchtrucksack steht bereit, Maschinengewehrgeräusche gehören zum Alltag. Zurück in die Schweiz will er trotzdem nicht, wie er gegenüber "20 Minuten" erklärt.

Ein Haus am Waldrand, ein Garten und weniger Stress: Das war der Traum von J.* Als er vor einigen Jahren die Schweiz verliess, wollte er seinem anstrengenden Berufsleben entkommen. Heute hat er sich in Osteuropa ein neues Leben aufgebaut. Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 ist die ersehnte Ruhe einer ständigen Unsicherheit gewichen.

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"Ich dachte, ich habe meine Ruhe hier", erzählt der Schweizer im Gespräch mit "20 Minuten". Aus Angst vor möglichen Konsequenzen möchte er anonym bleiben und seinen Aufenthaltsort nicht nennen. Inzwischen beschäftigt ihn vor allem eine Frage: "Wann werden wir attackiert?"

Maschinengewehre gehören zum Alltag

Nicht weit von seinem Zuhause entfernt befindet sich ein Militärstützpunkt. Dort werde häufig geübt, erzählt J. Immer wieder höre er Maschinengewehre. Ob das beruhigend oder beunruhigend sei, könne er selbst nicht sagen.

Für den Ernstfall hat er vorgesorgt: Ein Rucksack mit Unterwäsche, Essen und weiteren wichtigen Dingen steht bereit. "Wenn der Krieg näherkommt, nehme ich diesen Rucksack und flüchte in den Wald." Auch einen Sportpfeilbogen hat sich der Auswanderer gekauft.

Dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht, glaubt J. allerdings nicht. Er rechnet damit, dass es zuvor Warnzeichen geben würde. Die Angst sei dennoch immer da. Mit den Jahren habe er sich teilweise daran gewöhnt. Nachrichten verfolge er mittlerweile nur noch am Rande. Dass die Bedrohung für ihn zur Normalität werde, beunruhigt ihn besonders.

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"Seit dem Krieg wurde ich radikal"

Nicht nur sein Sicherheitsgefühl hat sich verändert. Auch seine Einstellung gegenüber Russland und russischsprachigen Menschen ist seit Kriegsbeginn deutlich schärfer geworden. Vor dem Angriff auf die Ukraine sei er neutral gewesen, sagt J. Heute reagiere er bereits gereizt, wenn er auf der Straße jemanden Russisch sprechen höre.

"Seit der Krieg begann, wurde ich radikal. Vorher war ich neutral", erzählt er. Seine Ablehnung richte sich nicht nur gegen die russische Regierung. Auch im privaten Umfeld komme es deshalb zu Spannungen. Wenn er in Gesprächen zu weit gehe, werde er manchmal gebremst: "Bitte wieder stoppen."

J. fragt sich selbst, ob seine Haltung zu extrem geworden ist. Menschen, die Wladimir Putin nicht als große Gefahr wahrnehmen, kann er nur schwer verstehen. Mit seinen Schweizer Freunden spreche er selten über das Thema. Er wolle niemanden von seiner Meinung überzeugen.

Rückkehr in die Schweiz ist keine Option

Trotz der Angst denkt J. nicht ernsthaft daran, seine Wahlheimat aufzugeben. Er hat sich dort ein Haus mit Garten und eine Zweitwohnung aufgebaut und arbeitet weiterhin in seinem technischen Beruf. Die Menschen vor Ort seien zwar eher verschlossen, besonders vermisse er spontane Treffen mit seinen Schweizer Freunden. Dennoch fühle er sich zu Hause.

Auch eine Rückkehr in die Schweiz war bereits Thema. Doch J. will nicht aufgeben, was er sich aufgebaut hat. "Ich habe mir hier ein Leben aufgebaut und vieles erarbeitet. Ich will nicht davonrennen", sagt er. Er sei stolz auf sein Leben und genieße es weiterhin – mit einem Fluchtrucksack, den er hoffentlich niemals brauchen wird.