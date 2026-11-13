i Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine klare Vorstellung, was die Sicherheitslage in Europa betrifft. REUTERS Sicherheitslage in Europa Kreml hat Knallhart-Forderungen für Kriegs-Ende Russland hat bei den Gesprächen in Abu Dhabi einen möglichen Friedensplan auf den Tisch gelegt. Die Lage in Europa könnte sich grundlegend ändern. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laut einem Bericht der deutschen "Bild"-Zeitung, auf den sich auch 20 Minuten bezieht, gehen die russischen Forderungen weit über die Ukraine hinaus. Der Kreml will demnach nicht nur den Krieg beenden, sondern stellt Bedingungen, die das gesamte europäische Sicherheitsgefüge ins Wanken bringen könnten.

Diese Punkte betreffen die Ukraine

Russland will die bereits besetzten Gebiete behalten und zusätzlich den gesamten Donbas kontrollieren. Das würde bedeuten, dass Kiew weitere Gebiete abtreten müsste, die derzeit noch unter ukrainischer Kontrolle stehen. Außerdem dürfte die Ukraine laut russischem Willen nie der NATO beitreten und müsste ihre Häfen am Schwarzen Meer entmilitarisieren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So will Putin das restliche Europa umbauen

Auch für andere Länder hat Russland klare Vorstellungen: In Estland, Lettland und Litauen sollen keine NATO-Basen mehr entstehen dürfen. Das ist besonders brisant, weil in allen drei baltischen Staaten aktuell Truppen des Verteidigungsbündnisses stationiert sind. Der Flugplatz Šiauliai in Litauen ist zum Beispiel ein wichtiger Stützpunkt für die NATO-Luftraumüberwachung im Baltikum. Seit 2004 sind die drei Länder Teil der NATO.

Finnland soll – geht es nach Russland – die NATO sogar wieder verlassen. Das Land, das lange neutral war, ist erst seit April 2023 Teil des Bündnisses, nachdem es auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagiert hat.

Auch die Republik Moldau steht im Fokus: Russland will, dass die prorussischen Regionen Transnistrien und Gagausien als gleichwertige Gliedstaaten neben dem moldauischen Kerngebiet bestehen. Damit hätte Russland künftig großen Einfluss in Moldau und könnte eine Annäherung an den Westen verhindern.

Die Bilder des Tages i ?

Das bietet Putin an

Im Gegenzug für diese weitreichenden Forderungen bietet Russland laut "Bild" an, seine Atomwaffen aus Belarus abzuziehen und keine Mittelstreckenraketen im Land zu stationieren. Über mögliche Atomwaffen oder Raketen in Kaliningrad schweigt der Plan allerdings.

Außerdem würde Russland seine Truppen aus Transnistrien abziehen, wenn Moldau wie gewünscht umgebaut wird.