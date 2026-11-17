i Russland hat erneut Ziele in Kiew ins Visier genommen. (Symbolbild) istock Putin lässt Kiew bombardieren Russischer Raketenhagel trifft U-Bahn und Brücken Russische Raketen haben Kiew erneut getroffen. Brücken und die U-Bahn wurden beschädigt, in mehreren Bezirken fielen Wasser und Fernwärme aus. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 06:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Dienstag die Versorgung mit Wasser und Fernwärme in mehreren Bezirken ausgefallen. Grund dafür waren neue russische Raketenangriffe, bei denen auch Brücken und die U-Bahn beschädigt wurden.

Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete auf Telegram von Treffern auf wichtige Verkehrsverbindungen. "Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen", erklärte er. Auch Teile der kritischen Infrastruktur wurden beschädigt.

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Raketen treffen mehrere Städte

Die Angriffe beschränkten sich nicht auf Kiew. Auch aus Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten der Ukraine wurde russischer Raketenbeschuss gemeldet. In Saporischschja traf es laut der regionalen Verwaltung ein Industrieobjekt.

Zudem geriet die Stadt Smila in der Region Tscherkassy unter Beschuss. Informationen über mögliche Todesopfer oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

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Krim-Brücke erneut gesperrt

Gleichzeitig meldeten russische Behörden ukrainische Angriffe auf die Krim-Brücke. Die Verbindung zwischen der annektierten Halbinsel und dem russischen Festland wurde laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef Sergej Aksjonow wieder für den Verkehr gesperrt. Schon am Montag war die Brücke nach Angriffen mehr als 16 Stunden lang nicht befahrbar gewesen.

Auch die russische Hauptstadt Moskau wurde erneut mit Drohnen angegriffen. Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, dass mehr als 200 unbemannte Fluggeräte abgewehrt worden seien.