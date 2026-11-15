i Flammen und dichter Rauch: Ein Auto steht nach einem russischen Angriff in der Region Charkiw in Vollbrand. Regionale Militärverwaltung Charkiw Wohnhäuser und Autos in Brand 20 Verletzte bei russischen Angriffen auf Ukraine Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag mit 132 Drohnen angegriffen. Energieanlagen wurden beschädigt, zahlreiche Menschen verletzt. Von Nick Wolfinger 15.11.2026, 13:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland hat in der Nacht auf Sonntag erneut massive Luftangriffe auf die Ukraine gestartet. Im Visier standen insbesondere Energieanlagen, Häfen und die Eisenbahninfrastruktur. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte Moskau insgesamt 132 Drohnen ein.

Russen melden Treffer auf mehrere Ziele

Das russische Verteidigungsministerium meldete Angriffe auf ein Umspannwerk in der Region Riwne, zwei Lokomotiven in Dnipro sowie Hafenanlagen und die Energieversorgung in Tschornomorsk nahe Odessa. Auch ein Frachtschiff mit angeblich militärischer Ladung soll im Schwarzen Meer getroffen worden sein. Unabhängige Bestätigungen für diese konkreten Treffer liegen nicht vor.

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Sechs Verletzte! Mann aus Wohnung gerettet

Bei dem nächtlichen Angriff auf Tschornomorsk wurden nach ukrainischen Angaben sechs Menschen verletzt. Ein vierstöckiges Verwaltungsgebäude wurde schwer beschädigt, zwei Autos gerieten in Brand. Auch Energieanlagen, eine Gasleitung und mehrere Wohnhäuser wurden getroffen.

Ein verletzter Mann war in seiner Wohnung eingeschlossen. Rettungskräfte mussten die Tür öffnen, um ihn zu befreien und medizinisch zu versorgen.

Erst am Mittwoch waren bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Markt in Tschornomorsk vier Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden.

106 von 132 Drohnen abgewehrt

Die ukrainische Luftwaffe meldete, dass Russland seit Samstagabend insgesamt 132 Drohnen gestartet habe, darunter 78 Shahed-Drohnen mit Strahlantrieb.

Bis Sonntag um 8 Uhr seien 106 Fluggeräte abgeschossen oder elektronisch abgewehrt worden. Dennoch wurden Einschläge an 20 Orten registriert. Mehrere russische Drohnen befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch im ukrainischen Luftraum.

Auch in der Region Schytomyr wurden Energieanlagen und vier Einfamilienhäuser beschädigt. Verletzte gab es dort nach ersten Angaben nicht. In der Region Dnipropetrowsk wurden ebenfalls Schäden an Wohnhäusern und Verkehrsinfrastruktur gemeldet.

14 Verletzte in Charkiw, Drohne trifft Bus

Auch die nordöstliche Region Charkiw wurde schwer getroffen. Innerhalb eines Tages wurden dort nach ukrainischen Behördenangaben 14 Menschen verletzt, darunter vier Kinder. Fünf Menschen erlitten körperliche Verletzungen, bei neun weiteren wurden akute Stressreaktionen festgestellt.

Am Sonntag traf eine russische Angriffsdrohne zudem das Dach eines Busses in der Stadt Charkiw. Nach ersten Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow wurde dabei niemand verletzt.

In der Region wurden außerdem zahlreiche Wohnhäuser, Betriebe, medizinische Einrichtungen und Stromleitungen beschädigt.

Die Bilder des Tages i ?

Während Moskau von Angriffen auf militärisch genutzte Infrastruktur spricht, melden die ukrainischen Behörden erneut zahlreiche Schäden an Wohnhäusern und Verletzte unter der Zivilbevölkerung.