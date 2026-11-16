i Die rund 19 Kilometer lange Krim-Brücke verbindet Russland mit der annektierten Halbinsel Krim. Nach einem neuerlichen Angriff wurde der Verkehr gestoppt. (Archivbild) Reuters Angriff im Morgengrauen Krim-Brücke bombardiert: Verbindung zu Russland gekappt Die Ukraine hat laut Russland am Montag die strategisch wichtige Krim-Brücke angegriffen. Auch in mehreren russischen Regionen gab es Einschläge. Von Nick Wolfinger 16.11.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Montag hat die Ukraine nach russischen Angaben die strategisch wichtige Brücke über die Straße von Kertsch attackiert. Die Verbindung zwischen dem russischen Festland und der annektierten Halbinsel Krim musste daraufhin für den Verkehr gesperrt werden.

"Der Feind hat die Krim-Brücke getroffen", erklärte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, auf Telegram. Der Verkehr werde voraussichtlich bis zur Mittagszeit eingeschränkt bleiben. In Kertsch wurde ein Krisenstab eingerichtet, Einsatzkräfte rückten aus.

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Wie schwer die rund 19 Kilometer lange Brücke beschädigt wurde, war zunächst unklar. Auch eine unabhängige Bestätigung des Ausmaßes der Schäden lag vorerst nicht vor.

Russland meldet mehr als 1.300 Drohnen

Doch die Krim-Brücke war offenbar nicht das einzige Ziel. Russland meldete in der Nacht massive ukrainische Drohnenangriffe auf zahlreiche Regionen des Landes. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden insgesamt 1.336 Drohnen "abgefangen". Die Zahlen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Auch die Hauptstadt Moskau geriet ins Visier. Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtete von 140 "abgewehrten" Drohnen. Rettungskräfte seien an jenen Orten im Einsatz gewesen, an denen Trümmerteile abgestürzt waren.

Verletzte und Brände in Industrieanlagen

Besonders heftig waren die Auswirkungen auch im Süden Russlands. In der Region Krasnodar wurden nach Behördenangaben drei Menschen verletzt, darunter ein Kind. In Ilski lösten herabfallende Drohnentrümmer einen Brand auf einem Industriegelände aus. In dem Ort befindet sich auch eine große Ölraffinerie.

In der Stadt Asow in der Region Rostow gerieten nach Angaben von Gouverneur Juri Sljusar vier Industrieanlagen in Brand. Dort wurden ebenfalls drei Verletzte gemeldet. Im Dorf Rogalik beschädigten herabfallende Trümmer zudem drei Wohnhäuser und eine Gasleitung.

Krim-Brücke für Putin besonders wichtig

Die Brücke über die Straße von Kertsch gilt als eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen Russlands zur besetzten Krim. Sie wurde 2018 eröffnet, vier Jahre nach der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel durch Russland.

Die Verbindung spielt auch für die Versorgung russischer Truppen eine wichtige Rolle. Bereits in der Vergangenheit wurde die Brücke mehrfach zum Ziel ukrainischer Angriffe.

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Der neuerliche Angriff trifft damit eine besonders symbolträchtige Verbindung Russlands zur Krim. Wie groß die Schäden diesmal tatsächlich sind und wann der Verkehr wieder vollständig aufgenommen werden kann, ist noch offen.