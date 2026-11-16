i Die jüngsten Entwicklungen zeigen für Reisner, dass der Krieg längst auch auf europäischem Boden ausgetragen wird. REUTERS/Screenshot ORF "Hier können wir ihn treffen" Oberst Reisner nennt Putins größte Schwachstelle Während die Ukraine die Krim-Brücke angreift, warnt Militärexperte Markus Reisner vor russischer Sabotage und einer neuen Eskalation gegen Selenskyj. Von Newsdesk Heute 16.11.2026, 20:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russland setzt auf Sabotage, die Ukraine attackiert die Krim-Brücke und Europas Antwort bleibt aus Sicht von Oberst Markus Reisner zu zaghaft. Im Gespräch mit ntv erklärt der Militärexperte, wo der Westen den Kreml wirklich unter Druck setzen könnte: bei Russlands Schattenflotte.

Die jüngsten Entwicklungen zeigen für Reisner, dass der Krieg längst auch auf europäischem Boden ausgetragen wird. Estland macht den russischen Militärgeheimdienst GRU für einen versuchten Brandanschlag auf einen Drohnenhersteller verantwortlich. Als Reaktion schloss das Land die drei noch offenen Grenzübergänge zu Russland. Für Reisner ist das vor allem ein symbolischer Schritt.

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Schattenflotte als Schwachstelle Russlands

Deutlich mehr Wirkung könnte Europa laut dem Oberst mit einem härteren Vorgehen gegen die russische Schattenflotte erzielen. Über diese Schiffe wird sanktioniertes russisches Öl zu Abnehmern transportiert. Europäische Behörden sollten die Tanker stoppen, durchsuchen oder sogar festsetzen, fordert Reisner. Das wäre für den Kreml ein empfindlicher wirtschaftlicher Einschnitt.

Allerdings birgt diese Strategie auch Risiken. Russland lasse seine Schiffe teilweise von privaten Sicherheitsfirmen bewachen, darunter auch die Wagner-Gruppe. Sollten deren Mitarbeiter bewaffneten Widerstand leisten, könnten Kontrollen rasch gefährlich werden. Deshalb seien die Nato-Staaten bislang zurückhaltend.

"Die Schattenflotte ist genau der Punkt, an dem wir Europäer den russischen Präsidenten Wladimir Putin empfindlich treffen könnten", sagt Reisner im Gespräch mit ntv. Diplomaten auszuweisen oder Kulturinstitute zu schließen, sei aus seiner Sicht weniger wirkungsvoll.

Ukraine greift erneut Krim-Brücke an

Auch die Attacke auf die Krim-Brücke bewertet der Militärexperte als bedeutend. Erste Bilder deuteten darauf hin, dass mindestens ein Treffer den Bogen der Straßenbrücke getroffen haben könnte. Russische Quellen berichteten von einer sichtbaren Neigung um 15 Grad. Ob die Konstruktion tatsächlich so stark beschädigt wurde, sei derzeit aber nicht unabhängig bestätigt.

Russland intensiviert Angriffe auf die Ukraine i ?

Russland meldete, 1.336 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Reisner geht davon aus, dass die Ukraine insgesamt etwa 1.500 Drohnen eingesetzt haben könnte. Der Angriff dürfte auch darauf abzielen, die eigene Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und im Informationsraum wieder an Boden zu gewinnen.

Die Krim-Brücke ist für Russland inzwischen weniger wichtig als in den ersten Kriegsjahren. Nach mehreren ukrainischen Angriffen wurden die Schutzmaßnahmen massiv verstärkt. Zudem baut Russland alternative Nachschublinien durch die besetzten Gebiete der Ukraine. Dennoch bleibt die Brücke ein Prestigeobjekt. Ihre Zerstörung wäre für Kiew ein großer symbolischer Erfolg.

Drohung gegen Selenskyj erhöht den Druck

Besorgt zeigt sich Reisner auch über Berichte, wonach Russland ein angebliches Verbot aufgehoben haben soll, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj oder Mitglieder des Generalstabs zu töten. Bestätigt wurde diese Meldung von russischer Seite bisher nicht. Der Experte hält es für möglich, dass der Kreml sie gezielt lanciert hat, um während der laufenden Verhandlungen zusätzlichen Druck aufzubauen.

Die Drohung müsse dennoch ernst genommen werden. Für Selenskyj bedeute sie eine zusätzliche Sicherheitsbelastung. Reisner sieht darin auch eine Botschaft Moskaus an den Westen: Russland wolle den Eindruck vermitteln, auf der Siegerstraße zu sein und künftig auf Augenhöhe mit den USA und China über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln.