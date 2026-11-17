i Bei dem Angriff kamen sechs Menschen ums Leben. Reuters Nur knapp verfehlt Mädchen im Kugelhagel von Krakau: Video schockiert alle Ein neues Video zeigt die dramatischen Szenen der Bluttat von Krakau: Ein kleines Mädchen entging den Kugeln nur um Haaresbreite. Von Newsdesk Heute 17.11.2026, 18:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 7. November spielten sich am Hauptplatz von Krakau schreckliche Szenen ab. Aus seinem Auto heraus feuerte der 24-jährige Michał O. wahllos auf Passanten. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben – unter ihnen auch eine Niederösterreicherin. Ihr Ehemann und 14 weitere Menschen wurden verletzt.

Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde auch der 24-Jährige, der zuvor seine Eltern und Schwester getötet haben soll, schwer verletzt. Er erlag seinen Schusswunden wenige Tage später in einem Krankenhaus. Nun wurde ein neues Video veröffentlicht, das die dramatischen Momente des Angriffs zeigt.

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Kugeln schlagen neben Kind ein

Es zeigt Menschen, die panisch versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Dabei fing die Überwachungskamera ein kleines Mädchen ein, welches auf einem Gehsteig zurückblieb. Plötzlich schlagen neben dem Kind zwei Geschosse ein. Die Patronen verfehlten sie nur knapp.

Wie die "Krone" berichtet wurde das Video von dem internationalen Account Visegrád 24 verbreitet. Darin wurde dem Angreifer vorgeworfen, gezielt auf das Mädchen geschossen zu haben. Eine unabhängige Bestätigung dafür liegt nicht vor.

Was passiert mit Leiche von Schützen

Unklar bleibt, was mit der Leiche des 24-Jährigen passieren soll. Laut polnischen Medien würde es keinen Angehörigen geben, der den toten Körper des jungen Mannes bestatten lassen möchte.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Krakaus Bürgermeister Łukasz Gibała weigerte sich, den Toten auf Kosten der Stadt begraben zu lassen. Es steht im Raum, dass die Leiche der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden soll. Eine entsprechende Anfrage sei dem Collegium Medicum der Jagiellonen-Universität übermittelt worden.