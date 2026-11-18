i Eine Autobahnbaustelle der STRABAG in der Slowakei (Archivbild, Symbolbild) iStock Autobahnbetreiber als Opfer Betrüger gaben sich als STRABAG aus – Millionen weg Der slowenische Autobahnbetreiber DARS wurde Opfer eines Online-Betrugs. Rund 1,8 Millionen Euro landeten auf einem falschen Konto. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unbekannte Kriminelle haben sich offenbar als Mitarbeiter des österreichischen Baukonzerns STRABAG ausgegeben und den staatlichen slowenischen Autobahnbetreiber DARS um Millionen gebracht. Besonders brisant: Die zuständigen Mitarbeiter sollen bereits vor dem Betrugsversuch gewarnt haben.

Neue Bankverbindung vorgetäuscht

Der Betrug begann Ende Oktober mit einer E-Mail. Darin gab sich der Absender als Vertreter von STRABAG aus und teilte dem slowenischen Autobahnbetreiber mit, dass sich die Bankverbindung des Bauunternehmens geändert habe.

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Die Masche war offenbar gut gewählt: Dars arbeitet tatsächlich mit dem österreichischen Baukonzern zusammen, unter anderem beim Bau einer wichtigen Verkehrsverbindung in Slowenien.

Obwohl zuständige Mitarbeiter laut Medienberichten rechtzeitig vor der gefälschten Nachricht gewarnt haben sollen, kam es zu mehreren Überweisungen.

1,8 Millionen Euro auf falschem Konto gelandet

Zwischen dem 2. und 6. November überwies die Finanzabteilung insgesamt rund 2,6 Millionen Euro in fünf Tranchen auf das angegebene Konto.

Als der Irrtum auffiel, versuchte das Unternehmen, die Zahlungen zu stoppen. Zwei Überweisungen konnten noch abgefangen werden. Für drei weitere Zahlungen in Höhe von insgesamt rund 1,8 Millionen Euro kam die Reaktion zunächst zu spät. Das Geld landete auf einem Bankkonto im Ausland.

Besonders kurios: Am Tag der ersten betrügerischen Überweisung soll DARS auch Geld auf das tatsächliche Konto von STRABAG überwiesen haben.

Teil des Geldes offenbar gerettet

Mittlerweile gibt es allerdings Hoffnung für den geschädigten Autobahnbetreiber. Laut einem aktuellen slowenischen Medienbericht sollen rund 1,5 Millionen Euro der ursprünglich verschwundenen Summe doch noch gerettet worden sein. Eine offizielle Bestätigung dafür liegt bisher nicht vor.

DARS selbst geht davon aus, Opfer einer gut organisierten internationalen kriminellen Vereinigung geworden zu sein. Die Polizei ermittelt sowohl in Slowenien als auch im Ausland.

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Auch intern hat der Autobahnbetreiber Untersuchungen eingeleitet. Die staatliche Beteiligungsgesellschaft fordert von der Unternehmensführung eine Aufklärung des Vorfalls und Maßnahmen, damit sich ein derartiger Betrug nicht wiederholt.