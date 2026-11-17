i Die verstörenden Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie mehrere Pfleger am 21. Oktober 2026 in der Zagreber Psychiatrischen Klinik Sveti Ivan (Klinika za psihijatriju Sveti Ivan) den 32-jährigen Patienten auf einem Krankenhausbett gewaltsam fixieren. Wenig später war der Mann tot. Überwachungskamera/Screenshot Ärztin sah tatenlos zu Vier weitere Festnahmen nach Horror-Tod in Psychiatrie Nach der brutalen Tötung eines Patienten (32) in einer Psychiatrie in Zagreb steigt die Zahl der Festnahmen auf acht. Darunter auch eine Ärztin. Von Nick Wolfinger 17.11.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der gewaltsame Tod des 32-jährigen Kristian Josip P. in einer psychiatrischen Klinik in Zagreb zieht immer weitere Kreise. Nachdem bereits vier Pfleger unter Mordverdacht festgenommen wurden, klickten nun bei vier weiteren Klinikmitarbeitern die Handschellen. Darunter befindet sich auch eine Ärztin.

Die vier neuen Verdächtigen, eine 33-jährige Ärztin, zwei Krankenschwestern (23 und 27) sowie ein Pfleger (27), wurden am Dienstag zur Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft vorgeführt.

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Mitarbeiter sollen nicht eingegriffen haben

Der schwere Vorwurf: Die vier sollen zumindest zeitweise im Zimmer gewesen sein, während ihre Kollegen den Patienten brutal misshandelten. Eingegriffen haben sollen sie nicht. Die Ermittler prüfen deshalb auch ihre Verantwortung für den Tod des 32-Jährigen.

„Ein Protokoll für einen Polster auf dem Kopf gibt es überhaupt nicht“ Richter Ivica Veselic Mitglied der Untersuchungskommission zum Schutz psychisch Kranker

Vier weitere Pfleger sitzen bereits wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, P. am 21. Oktober in der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan schwer misshandelt zu haben.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie mehrere Pfleger den Patienten auf einem Bett fixierten, auf ihn einschlugen und ihm einen Polster auf Gesicht und Hals drückten. Wenig später war der Mann tot.

Richter nach Klinik-Besuch schockiert

Auch Richter Ivica Veselić, Mitglied einer Kommission zum Schutz psychisch kranker Menschen, erhebt nun schwere Vorwürfe. Gemeinsam mit dem Vorsitz der Kommission hatte er die betroffene Klinik am Freitag unangemeldet kontrolliert und auch das Zimmer besucht, in dem Periš gestorben war.

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Sein Urteil über die auf den Videos dokumentierte Gewalt fällt vernichtend aus: "Das war eine völlig abnormale Reaktion, durch nichts zu rechtfertigen."

Veselić kontrolliert seit fast 19 Jahren psychiatrische Einrichtungen in Zagreb. Einen derartigen Vorfall hätte er nach eigenen Angaben nie für möglich gehalten. "Das hat mich wirklich schockiert. Das ist einfach inakzeptabel", erklärte er. Die zuständige Kommission hat ihre Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Klinik sprach zunächst von natürlichem Tod

Besonders brisant: Die Klinik hatte den Angehörigen zunächst mitgeteilt, dass P. nach der Verabreichung von Medikamenten plötzlich aufgehört habe zu atmen. Die Familie bemerkte jedoch Verletzungen an seinem Körper und erstattete Anzeige.

Die Obduktion ergab unter anderem gebrochene Rippen, ein gebrochenes Brustbein sowie Schwellungen von Lunge und Gehirn. Die genaue Todesursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fall hat in Kroatien landesweit Entsetzen ausgelöst. Hunderte Menschen gedachten des 32-Jährigen bei einer Kundgebung in Zagreb. Auch die Klinikdirektorin trat bereits zurück.

Für den 21. November hat die Familie eine weitere Gedenkveranstaltung angekündigt. Unterdessen versuchen die Ermittler zu klären, wer für den Tod von Kristian Josip Periš verantwortlich ist.