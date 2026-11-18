i Eine einzige Lärmbeschwerde sorgt in England für Wirbel. Nach 137 Jahren sollen die Glocken einer Kirche künftig nur noch zu Gottesdiensten läuten.﻿ istock Wegen eines Anwohners Nach 137 Jahren droht Kirchenglocken das Aus Eine einzige Lärmbeschwerde sorgt in England für Wirbel. Nach 137 Jahren sollen die Glocken einer Kirche künftig nur noch zu Gottesdiensten läuten. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der britischen Ortschaft Wolstanton sorgt ein Anwohner für Diskussionen. Weil er sich über den Lärm beschwert hat, sollen die Glocken der St Margaret's Church künftig nicht mehr wie gewohnt zu hören sein. Dabei prägen die Glockenschläge seit 137 Jahren das Leben in der Gemeinde.

Die Kirche stammt aus dem 13. Jahrhundert und zählt zu den Wahrzeichen des Ortes mit rund 8.500 Einwohnern. Seit dem 30. September 1889 erklingen dort dieselben Glocken. Auch während der beiden Weltkriege blieb die Tradition bestehen. Nun könnte damit zumindest vorübergehend Schluss sein.

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Nach der Beschwerde schaltete sich das zuständige Umweltgesundheitsamt ein. Ein Mitarbeiter der Behörde forderte den Kirchengemeinderat auf, die Glocken nur noch bei Gottesdiensten zu läuten. Wie der britische "Telegraph" berichtet, stößt das Vorgehen auch in der Politik auf Kritik.

Stadtrat kritisiert Maßnahme

Besonders deutlich reagierte Stadtrat Finn Swain, der zugleich stellvertretender Vorsitzender der Newcastle Conservatives ist. "Ich kann kaum glauben, was ich hier lese. Ich werde das direkt mit den Beamten besprechen, denn das ist absolut verrückt. Warum bringen sie eine Kirche zum Schweigen?", erklärte er in den sozialen Medien.

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Noch ist allerdings offen, wie es mit den Glockenschlägen weitergeht. Der Kirchengemeinderat steht mit der Behörde in Kontakt, um eine gemeinsame Lösung zu finden.

In einer Stellungnahme betont der Kirchengemeinderat: "Wir respektieren das Recht aller Mitglieder der Gemeinde, ihr Zuhause und ihr Eigentum ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen genießen zu können. Deshalb hoffen und beten wir für eine zufriedenstellende Lösung, da die Uhr in den letzten 137 Jahren eine wichtige Rolle im kirchlichen und gemeindlichen Leben gespielt hat".