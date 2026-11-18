i Ein tragischer Unfall erschüttert die polnische Ortschaft Łukowiec. Facebook/ Policja Lubartowska 1,7 Promille bei Todescrash Bruder überfährt Schwester (19), erfindet dreiste Lüge Eine 19-Jährige wurde in Polen auf dem Heimweg von ihrem eigenen Bruder überfahren. Danach versuchte er, den tödlichen Unfall zu vertuschen. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Feier in der polnischen Ortschaft Łukowiec endete für eine Familie in einer Tragödie. Ein 25-Jähriger überfuhr auf dem Heimweg seine eigene Schwester Amelia (19). Die junge Frau starb wenig später im Krankenhaus. Besonders erschütternd: Ihr Bruder versuchte zunächst, den Unfall zu vertuschen.

Die Geschwister hatten am Samstag gemeinsam eine Party besucht. Gegen 23 Uhr gingen Amelia und ihr Bruder Michał zu Fuß nach Hause, während Filip (25) mit seinem Ford Galaxy losfuhr. Zeugen zufolge soll er mehrfach gefährlich nahe an Fußgängern vorbeigefahren sein, um sie zu erschrecken. Dabei erwischte er seine Schwester, die unter dem Wagen eingeklemmt wurde.

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Bruder erfand Autodiebstahl

Statt sofort Hilfe zu verständigen, entfernte der 25-Jährige zunächst die Kennzeichen seines Fahrzeugs und warf sie weg. Anschließend meldete er der Polizei einen angeblichen Autodiebstahl und behauptete, ein Unbekannter habe den Unfall verursacht.

Einsatzkräfte befreiten die schwer verletzte 19-Jährige und brachten sie mit einem Rettungshubschrauber ins Spital. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen.

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Bei Filip stellte die Polizei 1,7 Promille Alkohol fest. Er hatte weder einen Führerschein noch eine Versicherung. Der 25-Jährige wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Er gestand den Vorfall und erklärte, aus Angst und Panik gehandelt zu haben.

Große Trauer um 19-Jährige

Amelia stammte aus einer Familie mit insgesamt elf Geschwistern und wollte später Landschaftsarchitektin werden. Ihre Lehrer erinnerten auf Facebook an die musikalisch begabte Schülerin: "Es gibt Melodien, die selbst die Zeit niemals zum Verstummen bringen kann."

Dem Bruder drohen wegen Totschlags bis zu 20 Jahre Haft.