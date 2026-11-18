i Ein Gemälde von Gustav Klimt hat bei einer Auktion in New York 74,9 Millionen Euro eingebracht. Reuters Auktion in New York Einst in Wien! Klimt-Bild um 75 Millionen € versteigert Ein Gemälde von Gustav Klimt hat bei einer Auktion in New York 75 Millionen Euro eingebracht. Das Werk war einst jahrelang in Wien zu sehen. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 08:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Gemälde von Gustav Klimt hat bei einer Versteigerung in New York 82,3 Millionen US-Dollar (74,9 Millionen Euro) eingebracht. Das Landschaftsbild "Litzlbergkeller" aus den Jahren 1915/16 kam am Dienstag (Ortszeit) beim Auktionshaus Christie's unter den Hammer.

Den höchsten Preis des Abends erzielte allerdings ein anderes Kunstwerk: Für Wassily Kandinskys "Betonte Ecken" wurden 85,8 Millionen Dollar (78,1 Millionen Euro) bezahlt. Damit wurde ein neuer Auktionsrekord für ein Werk des Malers aufgestellt.

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Gemälde war jahrelang in Wien zu sehen

Klimts "Litzlbergkeller" befand sich zuletzt in einer anonymen Privatsammlung. Bereits 1997 war das Bild versteigert worden. Damals zahlten die Käufer 14,7 Millionen Dollar für das Werk aus dem Nachlass des Kunstsammlers und Mitbegründers der "Neuen Galerie" in New York, Serge Sabarsky. Der Betrag stellte zu dieser Zeit einen Rekord dar.

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Ab 1998 war das 110,5 mal 110,5 Zentimeter große Gemälde als Dauerleihgabe im Wiener Leopold Museum untergebracht. Klimt hatte es im Auftrag des Bankiers Otto Primavesi gemalt. Die Arbeiten daran begann er während seines Sommeraufenthalts, fertig wurde das Bild später in seinem Atelier in Wien.

2019 war das Werk auch im Klimt-Zentrum am Attersee ausgestellt.