i Chinas Präsident Xi Jinping empfängt US-Präsident Donald Trump am Mittwoch persönlich am Flughafen von Shenzhen. Reuters Überraschung in China Trump und Xi fallen sich am Flughafen in die Arme Überraschende Szenen in China: Präsident Xi Jinping empfing Donald Trump am Mittwoch persönlich am Flughafen. Die beiden umarmten sich. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit diesem Empfang hatte wohl kaum jemand gerechnet! Als US-Präsident Donald Trump am Mittwoch (9.40 Uhr MEZ) mit der Air Force One im chinesischen Shenzhen landete, wartete ein ganz besonderer Gast auf ihn: Chinas Staatschef Xi Jinping höchstpersönlich.

Am Fuße der Flugzeugtreppe kam es dann zu einer ungewöhnlichen Szene. Die beiden mächtigen Staatschefs begrüßten einander nicht nur mit einem Händedruck, sondern fielen sich sogar in die Arme. Anlass für den Besuch ist das erste Dreiertreffen zwischen den Staatschefs von China, Russland und den USA am Donnerstag in Shenzhen.

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Xi macht Trump eine besondere Ehre

Der überraschende Empfang dürfte allerdings weit mehr als eine freundliche Geste gewesen sein. Beobachter sehen darin einen sorgfältig inszenierten diplomatischen Schachzug. Es soll sogar das erste Mal seit seinem Amtsantritt gewesen sein, dass Xi einen ausländischen Staatschef persönlich am Flughafen begrüßte.

Damit revanchierte sich der chinesische Präsident auch für eine besondere Ehre. Bereits im September hatte Trump Xi bei dessen Besuch in den USA persönlich auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington empfangen.

Doch hinter der herzlichen Begrüßung steckt wohl auch politisches Kalkül. Trump legt bekanntlich großen Wert auf persönliche Anerkennung, Respekt und große Gesten. Indem Xi seinen amerikanischen Amtskollegen persönlich empfing, schmeichelte er dem US-Präsidenten und unterstrich dessen Bedeutung.

China will bei Verhandlungen punkten

Mit dieser Charmeoffensive könnte Xi versuchen, eine möglichst positive Atmosphäre für die anstehenden Verhandlungen zu schaffen. Besonders bei den heiklen Themen Handel, Taiwan und Technologie liegen Washington und Peking in vielen Punkten weit auseinander.

Dabei kann sich Xi die demonstrative Freundlichkeit durchaus leisten. Schließlich findet das historische Gipfeltreffen auf chinesischem Boden statt. Peking bestimmt damit maßgeblich den Rahmen und die Inszenierung der Gespräche.

Auch Putin ist bereits in China

Trump ist für den Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) nach Shenzhen gereist. Am Donnerstag soll dort ein historisches Dreiertreffen mit Xi und Russlands Präsident Wladimir Putin stattfinden.

Auf der Tagesordnung stehen brisante Themen. Neben der atomaren Abrüstung sollen auch der Ukraine-Krieg, der Konflikt mit dem Iran und wirtschaftliche Streitfragen zur Sprache kommen.

Putin war bereits vor Trump in China eingetroffen. Anders als der US-Präsident wurde der Kreml-Chef allerdings nicht von Xi persönlich begrüßt. Stattdessen empfing ihn Cai Qi, einer der ranghöchsten Funktionäre der Kommunistischen Partei Chinas.

Die Bilder des Tages i ?

Während Trump am Flughafen mit einer Umarmung empfangen wurde, musste sich Putin also mit einem deutlich weniger persönlichen Empfang zufriedengeben. Ob Xi mit seiner Charmeoffensive bei Trump tatsächlich punkten kann, dürfte sich bei den Verhandlungen zeigen.