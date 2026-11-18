i Nach lautem Gesang einer Volksschulklasse wurde bei einem Lehrer ein Tinnitus festgestellt. istock Tinnitus nach Kinderlied Schüler sangen zu laut – Lehrer blitzt vor Gericht ab Nach lautem Gesang einer Volksschulklasse wurde bei einem Lehrer ein Tinnitus festgestellt. Er wollte den Vorfall als Arbeitsunfall anerkennen lassen. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Gesang im Klassenzimmer hatte für einen Berliner Volksschullehrer ein jahrelanges Nachspiel. Nachdem Kinder gesungen und gejubelt hatten, wurde bei ihm ein Tinnitus festgestellt. Er wollte den Vorfall als Arbeitsunfall anerkennen lassen – jedoch ohne Erfolg.

Der damals 43-Jährige wollte im Sommer 2016 nach Unterrichtsende seine Tasche holen. Im Klassenzimmer sang eine zweite Klasse mit ihrer Erzieherin das Lied "Wenn du fröhlich bist". Dabei wurde geklatscht, gestampft und gesprungen. Zum Abschluss riefen die Kinder laut "Hurra".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gericht weist Klage ab

Wenige Tage später diagnostizierten Ärzte bei dem Lehrer einen Tinnitus sowie eine krankhafte Geräuschüberempfindlichkeit. Die Unfallkasse verweigerte allerdings die Anerkennung als Arbeitsunfall.

Auch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entschied gegen den Pädagogen. Es habe sich nicht nachweisen lassen, dass der Lärm stark genug gewesen sei, um das Gehör zu schädigen. Angebliche schrille Pfiffe der Kinder konnten ebenfalls nicht bestätigt werden. Auch ein medizinisches Gutachten lieferte keine entsprechenden Hinweise.

Die Bilder des Tages i ?

Ähnlicher Fall ging anders aus

2023 wurde hingegen der Hörsturz eines Sportlehrers als Arbeitsunfall anerkannt. Dieser war zuvor mit 30 laut schreienden Jugendlichen durch einen Schulflur gegangen.

Das aktuelle Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Berliner Lehrer kann die Zulassung einer Revision beim Bundessozialgericht beantragen.